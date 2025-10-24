Τραμπ: Κατεδάφισε τον μισό Λευκό Οίκο για να φτιάξε ballroom

Η πτέρυγα, η οποία παραδοσιακά φιλοξενούσε τα γραφεία της Πρώτης Κυρίας, έχει πλέον εξαφανιστεί, καθώς οι εκσκαφείς απομάκρυναν μπάζα και συντρίμμια.

Όπως αποτυπώνουν και δορυφορικές εικόνες, οι εργασίες κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με σκοπό την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού (ballroom) που είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η πτέρυγα, η οποία παραδοσιακά φιλοξενούσε τα γραφεία της Πρώτης Κυρίας, έχει πλέον εξαφανιστεί, καθώς οι εκσκαφείς απομάκρυναν μπάζα και συντρίμμια. Σχεδόν ολόκληρη η χαρακτηριστική κιονοστοιχία που τη συνέδεε με το κεντρικό κτίριο του Λευκού Οίκου έχει αφαιρεθεί, με ένα μικρό μόνο τμήμα της να παραμένει ανέπαφο κοντά στην Προεδρική Κατοικία.

Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη θεμελίωση του νέου ballroom, με ένα σκαμμένο τμήμα και μια μπετονιέρα να βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι το έργο έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Δήλωσε ωστόσο ότι η κυβέρνηση είναι «απολύτως διαφανής» και δεσμεύτηκε να κρατά ενήμερους τους δημοσιογράφους για τις αλλαγές που προκύπτουν, ζητώντας «εμπιστοσύνη στη διαδικασία».

Το φιλόδοξο αυτό έργο, που αφορά την προσθήκη μιας μεγαλοπρεπούς αίθουσας δεξιώσεων, έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το εύρος των παρεμβάσεων σε ένα ιστορικό συγκρότημα και το κατά πόσο η κατεδάφιση μιας ολόκληρης πτέρυγας αλλοιώνει τον χαρακτήρα του εμβληματικού κτιρίου.

Πηγή: ethnos.gr