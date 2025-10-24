«Τη βίασα, γιατί να μην την σκότωνα;» - Σοκαριστική ομολογία για τη φρικτή δολοφονία της 12χρονης Λόλα

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η υπόθεση της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, η οποία έπεσε θύμα βιασμού και δολοφονίας από την Αλγερινή γυναίκα, Ντάμπια Μπενκιρέντ, και εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα σε δρόμο του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2022.

Όπως είπε στην κυνική της απολογία η 27χρονη Ντάμπια Μπενκιρέντ, η 12χρονη την ικέτευσε να μην της κάνει κακό πριν εκείνη την σκοτώσει βάναυσα.

«Παγώνοντας» με την ομιλία της στο δικαστήριο, η Μπενκιρέντ δήλωσε ότι την προηγούμενη ημέρα της δολοφονίας είχε τσακωθεί με τον πρώην σύντροφό της και έτσι «αποφάσισε ότι θα κάνει κακό σε κάποιον».

Ξεκινώντας τη σοκαριστική περιγραφή της για τη μοιραία συνάντησή της με την 12χρονη Λόλα, η 27χρονη είπε: «Πέρασα δίπλα από μια γυναίκα με το μωρό της. Και μετά είδα την Λόλα. Της ζήτησα να μου ανοίξει την πόρτα γιατί δεν είχα κάρτα». Στη συνέχεια, η Λόλα φέρεται να την βοήθησε να ανεβάσει τις βαλίτσες της στο διαμέρισμά της. Από εκείνη την στιγμή, η Μπενκιρέντ παραδέχτηκε ότι είχε αποφασίσει να της κάνει κακό.

Τράβηξε τη Λόλα από το χέρι για να την βάλει στο ασανσέρ που οδηγούσε στο διαμέρισμά της, ενώ εκείνη την ικέτευε: «Κυρία, σας παρακαλώ, μην μου κάνετε κακό». Η Μπενκιρέντ είπε ότι της απάντησε: «Μην ανησυχείς, δεν θα σου κάνω κακό».

Μόλις η Λόλα μπήκε στο σπίτι της 27χρονης, η Μπενκιρέντ είπε στο δικαστήριο ότι της ζήτησε να γδυθεί και να κάνει ντους, παραδεχόμενη ότι η Λόλα φαινόταν «φοβισμένη».

Η Μπενκιρέντ συνέχισε εξηγώντας πώς την κακοποίησε σεξουαλικά και «χτύπησα το κεφάλι της με το χέρι μου στον τοίχο του ντους», επιμένοντας ότι «δεν ήταν πραγματικά σκληρό».

«Στο ντους, για μένα, η Λόλα μετατράπηκε σε φάντασμα. Δεν είπε τίποτα, δεν μίλησε», θυμήθηκε η Μπενκιρέντ. «Μου είπαν ότι όταν την έδεσα, ήταν ακόμα ζωντανή. Για μένα, ήταν νεκρή».

Αφού ισχυρίστηκε ότι ανάγκασε τη Λόλα να της κάνει σεξουαλικές πράξεις, η Μπενκιρέντ είπε ότι στη συνέχεια «άρχισε να τη χτυπάει» επειδή «φοβόταν ότι θα το έλεγε στην οικογένειά της. Όλο το μίσος που είχα μέσα μου, το ξέσπασα πάνω της... Είτε έτσι είτε αλλιώς, ήξερα ότι θα πεθάνει».

«Δεν είναι ότι ήθελα να την σκοτώσω, αλλά ήθελα να βλάψω κάποιον. Αλλά αφού την είχα βιάσει, καλύτερα να την σκότωνα», είπε η Μπενκιρέντ.

Στην κατάθεσή του ο Νικολά Εστάνο, κλινικός ψυχολόγος και εμπειρογνώμονας, είπε ότι παρόλο που «ο σεξουαλικός σαδισμός είναι κάτι αρκετά σπάνιο, οι πράξεις της Μπενκιρέντ αποκαλύπτουν μια σχεδόν σεξουαλική ευχαρίστηση από την κακοποίηση που επιβάλλει σε κάποιον», σύμφωνα με την Le Monde.

38 τραύματα στην πλάτη και στον λαιμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, η ανήλικη υπέστη πολλαπλά και σοβαρά τραύματα πριν καταλήξει από ασφυξία.

Ο ιατροδικαστής που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου έκανε λόγο για 38 τραύματα στην πλάτη και στον λαιμό της Λόλα, ενώ επιβεβαίωσε ότι το κεφάλι της ήταν μερικώς αποκομμένο. Παράλληλα, σημείωσε την ύπαρξη σοβαρών αιμορραγικών κακώσεων στα γεννητικά όργανα του παιδιού, γεγονός που υποστηρίζει την κατηγορία για σεξουαλική κακοποίηση.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο», εξήγησε ο γιατρός.

Το θύμα βρέθηκε δεμένο με κολλητική ταινία, η οποία κάλυπτε επίσης τη μύτη και το στόμα του. Σύμφωνα με την κατάθεση, ο θάνατος προκλήθηκε από ασφυξία, ενώ υπήρχαν ενδείξεις για πλήγματα στο κεφάλι και το πρόσωπο με αιχμηρό αντικείμενο – πιθανώς ψαλίδι ή μαχαίρι.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα της κατηγορούμενης περιλαμβάνονται ένα μαχαίρι για στρείδια, ένα ψαλίδι και ένα μαχαίρι, όλα με ίχνη αίματος.

Το σώμα της ανήλικης βρέθηκε στριμωγμένο σε μια μεγάλη πλαστική βαλίτσα, χωρίς ρούχα, με τα χέρια δεμένα και το πρόσωπο καλυμμένο. Οι εικόνες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο χαρακτηρίστηκαν «ιδιαίτερα σκληρές», με αποτέλεσμα αρκετά μέλη της οικογένειας να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Στο δικαστήριο προβλήθηκε βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φαίνεται η κατηγορούμενη να μεταφέρει μια βαλίτσα με τη σορό της 12χρονης σε μπαρ του Παρισιού λίγες μόλις ώρες μετά τη δολοφονία της.

Στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Le Parisien, φαίνεται η Μπενκιρέντ να ανοίγει τη βαλίτσα και να δείχνει το περιεχόμενό της σε έναν άνδρα, πριν τελικά την αφήσει στον δρόμο όπου τη βρήκε ένας άστεγος.

Πηγή: newsbomb.gr