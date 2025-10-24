Τραπέζια με ακτίνες Χ, «έξυπνα» γυαλιά και σταρ του NBA: Πώς μια απίθανη κομπίνα στο πόκερ χάρισε εκατομμύρια στη μαφία

Διάσημοι, επαγγελματίες του NBA και πλούσιοι παίκτες πόκερ κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι ελπίζοντας να κερδίσουν μεγάλα ποσά σε παιχνίδια Texas Hold’em.

Αυτό που δεν ήξεραν, όμως, ήταν ότι δεν είχαν καμία ελπίδα να κερδίσουν. Ήταν τα λεγόμενα «ψάρια» -ανυποψίαστα θύματα μιας μαφιόζικης κομπίνας που περιελάμβανε τραπέζια πόκερ με ακτίνες Χ, κρυφές κάμερες, συσκευές που «διάβαζαν» τις κάρτες, κρυμμένες στους δίσκους με τις μάρκες και ακόμα και γυαλιά ή φακούς επαφής που μπορούσαν να «διαβάσουν» τα χαρτιά.

Σε ένα σενάριο που θυμίζει ταινία τύπου Ocean’s Eleven, οι εισαγγελικές Aρχές υποστηρίζουν ότι τα «ανυποψίαστα» θύματα εξαπατήθηκαν σε παιχνίδια συνολικής αξίας τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων δολαρίων, με έναν παίκτη να χάνει μόνος του πάνω από 1,8 εκατομμύρια.

Η απάτη -που οι αμερικανικές Aρχές περιέγραψαν ως «βγαλμένη από το Χόλιγουντ»- εξαρθρώθηκε ύστερα από μια μεγάλη ομοσπονδιακή έρευνα που οδήγησε σε πάνω από 30 συλλήψεις. Μεταξύ αυτών φέρονται να περιλαμβάνονται μέλη οικογενειών της La Cosa Nostra, αλλά και γνωστά ονόματα του NBA, όπως ο προπονητής των Portland Trail Blazers Τσόνσι Μπίλαπς και ο πρώην παίκτης του NBA Ντέιμον Τζόουνς.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε την υπόθεση «απίστευτη» και «αδιανόητη» απάτη που εξαπλώθηκε σε Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Λας Βέγκας και άλλες αμερικανικές πόλεις.

Οι συλλήψεις συνδέονται επίσης με μια άλλη υπόθεση, που αφορά παράνομο στοίχημα στο μπάσκετ, όπου επαγγελματίες παίκτες του NBA κατηγορούνται ότι προσποιούνταν τραυματισμούς για να επηρεάσουν τις αποδόσεις, όπως γράφει το BBC.

Η «επιχείρηση» πόκερ

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το παράνομο κύκλωμα ξεκίνησε τη δράση του ήδη από το 2019 και ελεγχόταν από τη μαφία -συγκεκριμένα από μέλη των διαβόητων οικογενειών Bonanno, Gambino, Luchese και Genovese. Μέρος των κερδών, όπως αναφέρεται, κατέληγε στα ταμεία του οργανωμένου εγκλήματος.

Για να δελεάσουν τα θύματα, οι εγκέφαλοι της σπείρας χρησιμοποιούσαν πρώην αθλητές και διασημότητες -τους λεγόμενους «face cards»- που δρούσαν ως «δόλωμα». Οι πλούσιοι και ανυποψίαστοι παίκτες προσκαλούνταν να παίξουν σε «ιδιωτικά» τραπέζια με σταρ όπως ο Μπίλαπς ή ο Τζόουνς, πεισμένοι ότι συμμετέχουν σε μια σπάνια ευκαιρία.

Στην πραγματικότητα, όλοι γύρω τους -από τους παίκτες μέχρι τους ντίλερ- ήταν μέρος του σχεδίου. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν ήταν εντυπωσιακή:

-Τραπέζια με ακτίνες Χ που «διάβαζαν» τα χαρτιά

-συσκευές που «διάβαζαν» τις κάρτες, κρυμμένες στους δίσκους με τις μάρκες

-μηχανές ανακατέματος που πρόβλεπαν ποιος θα έχει το καλύτερο φύλλο,

-προσημασμένες κάρτες που φαίνονταν μόνο σε όσους φορούσαν ειδικά γυαλιά ή φακούς επαφής.

Μάλιστα, κρυφές κάμερες, τοποθετημένες σε τραπέζια και φωτιστικά, μετέδιδαν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σε συνεργούς εκτός χώρου, τους λεγόμενους «operators». Αυτοί επικοινωνούσαν με τον «quarterback» ή «driver» που καθόταν στο τραπέζι και, μέσω διακριτικών σημάτων, καθοδηγούσε τους υπόλοιπους παίκτες στο πώς να κινηθούν -διασφαλίζοντας έτσι ότι τα θύματα θα χάσουν.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι κάθε παιχνίδι κόστιζε στους «στόχους» δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Τα κέρδη από την απάτη ξεπλένονταν μέσω κρυπτονομισμάτων, ανταλλαγών μετρητών και εταιρειών-βιτρίνας, με ποσοστά να πηγαίνουν τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στη χρηματοδότηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της μαφίας.

«Το συγκεκριμένο κύκλωμα προκάλεσε χάος σε ολόκληρη τη χώρα, εκμεταλλευόμενο τη φήμη κάποιων και τα πορτοφόλια άλλων για να χρηματοδοτήσει τις ιταλικές εγκληματικές οικογένειες», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ράια.

Ο Μπίλαπς συνελήφθη στο Πόρτλαντ και τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το NBA, ενώ η ομάδα του, οι Portland Trail Blazers, ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές.

Ο Ντέιμον Τζόουνς συνελήφθη τόσο για τη συμμετοχή του στο κύκλωμα πόκερ όσο και για την υπόθεση των «στημένων τραυματισμών». Αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για συνωμοσία απάτης μέσω διαδικτύου και δύο για ξέπλυμα χρήματος.

Πηγή: ethnos.gr