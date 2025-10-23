Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ «Σας ευχαριστούμε που δεν μας στηρίξατε ποτέ»: Εστιατόριο έκλεισε και άφησε μήνυμα με καρφιά στους γείτονες 23-10-2025 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένα ιταλικό εστιατόριο σε μια ευκατάστατη περιοχή του Λονδίνου έκλεισε, με τον ιδιοκτήτη του να εκφράζει δημόσια την πικρία του προς τους κατοίκους της περιοχής. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Βρες την πρωτεύουσα του νομού: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που κερδίζεις δωροεπιταγή 100€; menshouse.gr Σύγχρονο δεξί μπακ, που έχει όλο το πακέτο: Ο Πάνος Κατσέρης είναι έτοιμος για το step up menshouse.gr Η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟ: Η θέση με το μεγαλύτερο κενό σύμφωνα με την έκθεση Μπενίτεθ menshouse.gr Ψάχνει ήδη αντικαταστάτη: Ο πρώτος υπουργός που αλλάζει ο Μητσοτάκης στον ανασχηματισμό instanews.gr Λόπες και Νάρα χαριεντίζονται στο «Masterchef»: Μια ξεφτίλα… Μάξι διαστάσεων! menshouse.gr Η μάχη για τα δικαιώματα: Σε ποιο κανάλι θα δούμε τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 dailymedia.gr Απότομη αλλαγή: Τι καιρό θα κάνει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου instanews.gr Ο τελευταίος κύκλος του «50-50» που δεν είδαμε ποτέ: Ο ηθοποιός που θα έπαιζε τον νέο κολλητό Φιλιππίδη, Χαϊκάλη και Μπουλά dailymedia.gr «Σας ευχαριστούμε που δεν μας στηρίξατε ποτέ»: Εστιατόριο έκλεισε και άφησε μήνυμα με καρφιά στους γείτονες SHARE