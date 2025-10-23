MENU
«Σας ευχαριστούμε που δεν μας στηρίξατε ποτέ»: Εστιατόριο έκλεισε και άφησε μήνυμα με καρφιά στους γείτονες

Ένα ιταλικό εστιατόριο σε μια ευκατάστατη περιοχή του Λονδίνου έκλεισε, με τον ιδιοκτήτη του να εκφράζει δημόσια την πικρία του προς τους κατοίκους της περιοχής.

