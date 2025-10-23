Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο – Τραυματίες και ζημιές σε κατοικίες

Το Κίεβο δέχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα επίθεση από ρωσικά drones, με τα θραύσματα να τραυματίζουν τέσσερις ανθρώπους και να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε κτίρια σε διάφορες συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ανέφερε ότι τα drones προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, μεταξύ των οποίων και ένα νηπιαγωγείο. Οι δημοτικές αρχές προειδοποίησαν παράλληλα για πιθανή νέα πυραυλική επίθεση στην πόλη.

Την Τρίτη το βράδυ, ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας είχαν στοιχίσει τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά, εντείνοντας το κύμα φόβου και ανησυχίας για κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον αμάχων.

Πηγή: ertnews.gr