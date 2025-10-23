Καλιφόρνια: Μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε πάρκο, έπεσε πάνω σε περαστική (vid)

Αναγκαστική προσγείωση επιχείρησε μικρό αεροπλάνο σε πολυσύχναστο πάρκο στην Καλιφόρνια με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε μια ανυποψίαστη περαστική.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.