MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Καλιφόρνια: Μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε πάρκο, έπεσε πάνω σε περαστική (vid)

0
Αναγκαστική προσγείωση επιχείρησε μικρό αεροπλάνο σε πολυσύχναστο πάρκο στην Καλιφόρνια με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε μια ανυποψίαστη περαστική.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ

Καλιφόρνια: Μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε πάρκο, έπεσε πάνω σε περαστική (vid)