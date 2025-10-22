Γαλλία: Κλοπή πολύτιμων νομισμάτων στο Μουσείο Ντιντερό, λίγες ώρες μετά το Λούβρο - Ερωτήματα για την ασφάλεια

Τη νύχτα της Κυριακής, ενώ η Γαλλία βρισκόταν σε σοκ από την «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο, επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν τα κενά ασφαλείας στον «Οίκο της Αναγέννησης» και απέσπασαν πολύτιμα νομίσματα.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.