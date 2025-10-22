Ιάπωνας «κορόιδεψε» εφαρμογή παραγγελιών και έτρωγε τσάμπα για δύο χρόνια - Παρήγγειλε πάνω από 1.000 γεύματα

Ένας Ιάπωνας κατάφερε να εκμεταλλευτεί ένα κενό στο σύστημα μιας εφαρμογής για delivery φαγητού κι έφαγε τουλάχιστον 1.000 τσάμπα!

Ο 38χρονος κατάφερνε επί δύο χρόνια να παρακάμπτει τις δικλείδες ασφαλείας της πλατφόρμας και να τρώει στην... υγειά τους! Όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία αναγκάστηκε μετά από αυτό να αναβαθμίσει το σύστημα ασφαλείας της για να αποτρέψει άλλους επίδοξους «τζαμπατζήδες» να το παρακάμπτουν και να ζημιώνουν την επιχείρηση.

Τελικά, ο Τακούγιοα Ιγκασιμότο συνελήφθη από τις Αρχές της Ναγκόγια για την κλοπή ουσιαστικά που πραγματοποιούσε για δύο χρόνια στην πλατφόρμα της Demae-can, όπως ανέφεραν οι Japan Times. Μια καλά ενορχηστρωμένη επιχείρηση που του επέτρεψε να λάβει 1.095 γεύματα. Χωρίς ποτέ να τα πληρώσει.

Ο Takuya Higashimoto παρατήρησε ένα πρόβλημα με την πολιτική επιστροφής χρημάτων της εταιρείας. Άνεργος, αποφάσισε να αφιερώσει όλο τον χρόνο του σε αυτήν τη δουλειά, παρόλο που δεν τη λες «δουλειά». Η εταιρεία διανομής του παρέδωσε ένα γεύμα μέσω ανέπαφης παράδοσης, μιας μεθόδου διανομής που προσέφερε η πλατφόρμα. Όταν το παρέλαβε, ισχυρίστηκε μέσω της εφαρμογής ότι το φαγητό δεν έφτασε ποτέ. Στόχος του; Να λάβει επιστροφή χρημάτων. Και λειτούργησε!

«Στην αρχή, απλώς δοκίμασα αυτό το κόλπο», παραδέχτηκε ο Ιάπωνας στις τοπικές Αρχές, όπως ανέφερε η South China Morning Post. «Δεν μπορούσα να σταματήσω αφού απόλαυσα τους καρπούς της απάτης μου». Η δραστηριότητα έγινε τόσο εθιστική που ο 38χρονος χρησιμοποίησε τη στρατηγική του για να αγοράσει στον εαυτό του 1.095 γεύματα. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερα από δύο χρόνια δωρεάν γευμάτων. Ερευνώντας την απάτη, οι Ααρχές ανακάλυψαν 124 λογαριασμούς που ανήκαν στον Takuya Higashimoto.

Αγόραζε επίσης προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες με πλαστές ταυτότητες, τις οποίες ακύρωνε πολύ γρήγορα. Εγγραφόταν και συνήθως ακύρωνε τη συνδρομή του λίγες μέρες αργότερα, ώστε κανείς να μην μπορεί να εντοπίσει την διαδρομή των χρημάτων. Ενώ αυτή η τεχνική ήταν ωφέλιμη για αυτόν, δεν ήταν για την εταιρεία, η οποία έχασε περισσότερα από 21.000 ευρώ στην υπόθεση.

Στη Γαλλία, καταγράφηκε απάτη ύψους 2,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την αποκάλυψη της διετούς εκμετάλλευσης, η Demae-Can ανακοίνωσε ότι ενισχύει τις διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η εταιρεία αναμένεται να προσθέσει ειδοποιήσεις για ασυνήθιστες συναλλαγές και έχει δεσμευτεί να αναπτύξει έναν αλγόριθμο ικανό να αναλύει αιτήματα επιστροφής χρημάτων. Μετά από αυτό το συμβάν, πολλοί άνθρωποι αντέδρασαν στην πολιτική επιστροφής χρημάτων, την οποία θεώρησαν πολύ χαλαρή. Και αυτό το φαινόμενο δεν είναι μοναδικό στην Ιαπωνία.

Πέρυσι, στην Κίνα, τρία άτομα κατάφεραν να επιβιώσουν για ένα μήνα με μόλις 2 ευρώ. Ομοίως, μετά από κάθε παραγγελία, υποβαλλόταν αίτημα επιστροφής χρημάτων. Στη Γαλλία, αυτό το φαινόμενο ρυθμίζεται καλύτερα, αλλά εξακολουθεί να έχει ελαττώματα. Μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Ιουνίου 2024, δύο άνδρες κατάφεραν να χακάρουν μια πλατφόρμα παράδοσης, προκαλώντας ζημιές ύψους 2,4 εκατομμυρίων ευρώ!

