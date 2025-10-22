Κλέφτης σκοτώθηκε σε ζωντανή μετάδοση κατά τη διάρκεια καταδίωξης - «Θεέ μου, όχι» φώναζαν οι παρουσιαστές (vid)

Τραγική κατάληξη είχε καταδίωξη κλέφτη αυτοκινήτου στην Καλιφόρνια καθώς ο δράστης παρασύρθηκε από διερχόμενα οχήματα ενώ τις σκηνές κατέγραφε κάμερα σε ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού.

Στο βίντεο από το CBS Los Angeles φαίνεται ο αγνώστων στοιχείων άνδρας να κατεβαίνει από το λευκό φορτηγάκι που είχε κλέψει νωρίτερα τη Δευτέρα στην Τσάιναταουν ενώ ήταν σε αυτοκινητόδρομο.

Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να περνάει το διαχωριστικό, να σκοντάφτει, να χάνει την ισορροπία του και τελικά να παρασύρεται από διερχόμενα αυτοκίνητα που δεν πρόλαβαν να σταματήσουν.

«Ω, Θεέ μου! Ω, όχι, ω, όχι», ακούγεται να φωνάζει ο παρουσιαστής με κάποιον άλλο να φωνάζει τρομαγμένος στον κάμεραμαν να «ανοίξει» το πλάνο.

Το σοκ των παρουσιαστών ήταν εμφανές και όταν η εικόνα επέστρεψε στο στούντιο με τον έναν εξ αυτών να μένει με ανοιχτό το στόμα έχοντας μόλις δει έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με άλλα μέσα ενημέρωσης ο άνδρας χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα.

