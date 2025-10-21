Στον «αέρα» το τετ-α-τετ Τραμπ με Πούτιν: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ρούμπιο με Λαβρόφ

Οι ελπίδες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιηθεί μια γρήγορη συνάντηση κορυφής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να εξανεμιστούν, καθώς σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, αναβλήθηκε η προπαρασκευαστική συνεδρίαση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών –Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ– η οποία θα πραγματοποιούνταν αυτήν την εβδομάδα.

Το Κρεμλίνο σχολίασε την είδηση τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αναβληθεί κάτι που δεν έχει συμφωνηθεί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον υφυπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ. Ο Ριαμπκόφ επισήμανε εξάλλου ότι η συνάντηση των δύο υπουργών απαιτεί προετοιμασία.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη (16/10), μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσσο πρόεδρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Truth Social ότι «συμφώνησαν ότι θα υπάρξει συνάντηση των Συμβούλων Υψηλού Επιπέδου μας την επόμενη εβδομάδα. Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα ηγηθούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα που θα οριστούν».

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση όμως μεταξύ του Ρούμπιο και του Λαβρόφ έχει αναβληθεί προς το παρόν, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN. Παρότι δεν κατέστη σαφές αμέσως η αιτία αναβολής της συνάντησης για αυτήν την εβδομάδα, μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν αποκλίνουσες προσδοκίες σχετικά με τον πιθανό τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Επιπλέον, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο κάτι άλλο που δεν έχει καταστεί σαφές ακόμη, είναι το τι επιπτώσεις θα έχει η αναβολή αυτή στη συνάντηση κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, η οποία σχεδιάζεται να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ εργάζεται συνεχώς για την εξεύρεση μιας ειρηνικής και διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό αυτού του άσκοπου πολέμου και για τον τερματισμό των δολοφονιών», δήλωσε στο CNN η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι. «Έχει εμπλακεί με θάρρος σε όλες τις πλευρές και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να επιτύχει την ειρήνη».

Χθες Δευτέρα (20/10) ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία για το «επόμενο βήμα» σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο προέδρων τους την περασμένη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο, χαρακτήρισε την τηλεφωνική επικοινωνία ως «εποικοδομητική συζήτηση» που αφορούσε «πιθανά συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή των συμφωνιών» στις οποίες κατέληξαν ο Τραμπ και ο Πούτιν.

Ειδικότερα, ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκο δήλωσε πως «Η Μόσχα εργάζεται πάνω σε ό,τι συζήτησαν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο».

Ωστόσο, μετά τη συνομιλία Ρούμπιο-Λαβρόφ, Αμερικανοί αξιωματούχοι θεώρησαν ότι η ρωσική θέση δεν έχει εξελιχθεί αρκετά πέρα από τη μαξιμαλιστική στάση της, όπως μεταδίδει το CNN μέσω μιας πηγής που είναι εξοικειωμένη με το θέμα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, για την ώρα ο Ρούμπιο δεν είναι πιθανό να προτείνει την πραγματοποίηση της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, αλλά ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ ενδέχεται να συνομιλήσουν ξανά αυτή την εβδομάδα.

Έχουν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες από την τελευταία συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας. Η συνάντηση, η οποία διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, έληξε χωρίς συμφωνία, καθώς και οι δύο ηγέτες διακήρυξαν μόνο την πρόοδο των συνομιλιών.

Έκτοτε, ο Τραμπ έχει καλέσει δημοσίως το Κίεβο και τη Μόσχα να «σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο». «Πηγαίνετε στη γραμμή μάχης, όπου και αν βρίσκεται. Διαφορετικά, είναι πολύ περίπλοκο. Δεν θα καταφέρετε ποτέ να το καταλάβετε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους το Σάββατο.

Πηγή: ethnos.gr