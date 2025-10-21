Το βίντεο που σόκαρε τη Γαλλία: Η δολοφόνος της 12χρονης Λόλα σε καφετέρια με το πτώμα της στη βαλίτσα

Συγκλονιστικά είναι τα όσα κατέθεσε στο δικαστήριο ιατροδικαστής που έκανε νεκροψία στο πτώμα της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, στο πλαίσιο της δίκης για τη δολοφονία της που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όλη η Γαλλία.

Το 12χρονο κορίτσι, το οποίο είχε εξαφανιστεί στις 14 Οκτωβρίου του 2022, επιστρέφοντας το μεσημέρι από το σχολείο του και βρεθεί λίγες ώρες αργότερα νεκρό μέσα σε μια βαλίτσα, δολοφονήθηκε από την 27χρονη Νταμπία Μπενκιρέντ.

Πρόκειται για Αλγερινή υπήκοο η οποία ζούσε στο Παρίσι χωρίς χαρτιά, γεγονός που έδωσε πάτημα στην Ακροδεξιά και τη Μαρίν Λεπέν να σηκώσουν ψηλά το θέμα και να το εκμεταλλευτούν μικροπολιτικά μιλώντας για την «παράνομη μετανάστευση» και την «αδυναμία της γαλλικής κυβέρνησης να εγγυηθεί την ασφάλεια των Γάλλων πολιτών».

Φρικτός θάνατος

Η δίκη έχει ήδη ξεκινήσει και ο ιατροδικαστής που έκανε την νεκροψία, κατέθεσε σοκάροντας τους παρευρισκόμενους. Σύμφωνα με όσα είπε, το κορίτσι έφερε 38 τραύματα από μαχαίρι, είχε βιαστεί και τελικά ο θάνατός του επήλθε από ασφυξία.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο. Υπήρχε αιμορραγικό τραύμα σε διάφορα μέρη του σώματος, ιδιαίτερα στα γεννητικά όργανα του παιδιού. Η Λόλα είχε μια μεγάλη πληγή στο πρόσωπο, ενώ το κεφάλι της ήταν μερικώς κομμένο».

Η μητέρα της Λόλα ήταν παρούσα στο δικαστήριο. Φορούσε μία λευκή μπλούζα με τη φωτογραφία της, ενώ συγγενείς του κοριτσιού, πολλοί εκ των οποίων δεν άντεξαν στη θέα των φωτογραφιών και στα λεγόμενα του γιατρού και βγήκαν από την αίθουσα, φορούσαν μπλουζάκια που έγραφαν «ήσουν ο ήλιος στις ζωές μας, θα είσαι το αστέρι στις νύχτες μας».

Γυρνούσε στο Παρίσι με το νεκρό κορίτσι στη βαλίτσα

Συγκλονιστικό είναι και το βίντεο που έπαιξε στο δικαστήριο και παρουσίασε η Le Parisien και αργότερα η βρετανική Daily Mail. Δείχνει τη δράστιδα, Νταμπία Μπενκιρέντ, να κάθεται σε καφετέρια με τη βαλίτσα που περιέχει το πτώμα του παιδιού και να δείχνει το περιεχόμενο σε έναν άνδρα.

Η 27χρονη γυρνούσε για αρκετές ώρες στους δρόμους του Παρισιού με το νεκρό παιδί μέσα σε αυτή την μπλε βαλίτσα...

Πηγή: ethnos.gr