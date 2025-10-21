20χρονη επιχείρησε να κάψει κατσαρίδα - Μία νεκρή και 8 στο νοσοκομείο

Την πολύ κακή απόφαση να κάψει μια κατσαρίδα που εντόπισε στο διαμέρισμά της πήρε μια 20χρονη στη Νότια Κορέα και τελικά προκάλεσε χάος.

Σύμφωνα με το BBC η νεαρή κοπέλα επιχείρησε να σκοτώσει την κατσαρίδα με αναπτήρα και εύφλεκτο υγρό, ωστόσο πολύ γρήγορα άρπαξαν φωτιά διάφορα αντικείμενα στο σπίτι της που βρίσκεται σε ένα πενταώροφο κτίριο με 32 διαμερίσματα και εμπορικά καταστήματα.

Η φωτιά επεκτάθηκε και οι ένοικοι βρέθηκαν να τρέχουν για να σωθούν. Οι περισσότεροι τα κατάφεραν αν και οκτώ νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα, μία γειτόνισσά της όμως βρήκε τραγικό θάνατο.

Αφού έδωσαν το δύο μηνών μωρό τους στον γείτονα από το παράθυρο, το θύμα και ο σύζυγός του επιχείρησαν να περάσουν και οι ίδιοι στο διπλανό διαμέρισμα. Ο άνδρας τα κατάφερε, ωστόσο η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Η 20χρονη συνελήφθη και κινδυνεύει να κατηγορηθεί μέχρι και για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

