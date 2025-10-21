Πέθανε στα 29 του ο διάσημος σκακιστής Ντάνιελ Ναροντίτσκι - Είχε γίνει γκραν μάστερ στα 18

Ο γκραντ μάστερ στο σκάκι, Ντάνιελ Ναροντίτσκι, έφυγε από τη ζωή με την είδηση να σκορπίζει θλίψη στις ΗΠΑ αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι, διάσημος γκραν μετρ του σκακιού στις ΗΠΑ που ξεκίνησε από παιδί-θαύμα και έγινε μια από τις πιο γνωστές και αγαπητές μορφές του χώρου, πέθανε τη Δευτέρα 20.10.2025 σε ηλικία 29 ετών.

Η Σκακιστική Λέσχη της Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα, όπου προπονούνταν και δίδασκε, ανακοίνωσε τον θάνατό του, χαρακτηρίζοντάς τον «ταλαντούχο σκακιστή, δάσκαλο και αγαπημένο μέλος της σκακιστικής κοινότητας».

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο του Ντάνιελ Ναροντίτσκι. Ο Ντάνιελ ήταν ένας ταλαντούχος σκακιστής, σχολιαστής και εκπαιδευτικός, καθώς και ένα αγαπητό μέλος της σκακιστικής κοινότητας» αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας του 29χρονου, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην αιτία θανάτου του.

Η οικογένειά του ζήτησε από τον κόσμο να τον θυμάται για το πάθος του για το σκάκι και τη χαρά που μετέδιδε σε όλους όσους τον παρακολουθούσαν ενώ ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του.

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι, που γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το 1995, ήταν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες για το σκάκι στις ΗΠΑ.

Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής νέων, έγινε γκραντ μάστερ το 2013. Εκτός από τη συμμετοχή του και την κατάκτηση της ένατης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα blitz πέρυσι, ήταν γνωστός ως σχολιαστής, συγγραφέας και διαδικτυακός εκπαιδευτικός ενώ έκανε τακτικά ζωντανές μεταδόσεις σε πλατφόρμες όπως το Twitch και το YouTube.

Ο Ναροντίτσκι έγινε γκραν μετρ – τον υψηλότερο τίτλο που μπορεί να πάρει ένας σκακιστής – όταν ήταν μόλις 18 ετών. Πιο πριν, είχε κερδίσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κάτω των 12 ετών και, ως έφηβος, έγραφε βιβλία για στρατηγική στο σκάκι, ενώ ανέβαινε συνεχώς στην παγκόσμια κατάταξη.

Στο κλασικό σκάκι βρισκόταν σταθερά ανάμεσα στους 200 καλύτερους παίκτες του κόσμου, ενώ στο γρήγορο σκάκι (blitz) ήταν μόνιμα στους 25 κορυφαίους. Τον Αύγουστο είχε κατακτήσει το Αμερικανικό Πρωτάθλημα Blitz.

Πέρα από την αγωνιστική του πορεία, ο Ναροντίτσκι συνέβαλε σημαντικά στο να γίνει το σκάκι πιο δημοφιλές. Μετέδιδε ζωντανά τις παρτίδες του και σχολίαζε παιχνίδια άλλων, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές στο YouTube και στο Twitch.

«Λάτρευε να κάνει streaming και να διδάσκει. Το σκάκι του οφείλει πολλά», είπε ο Αμερικανός γκραν μετρ Χικάρου Νακαμούρα σε ζωντανή εκπομπή.

Στο τελευταίο του βίντεο, που ανέβασε στο YouTube την Παρασκευή με τίτλο «Νομίσατε ότι εξαφανίστηκα;!», εμφανιζόταν χαρούμενος, λέγοντας ότι επιστρέφει «καλύτερος από ποτέ» μετά από ένα διάλειμμα. Έπαιζε online παρτίδες από το σπίτι του, εξηγώντας τις κινήσεις του με τον γνωστό του ενθουσιασμό.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ σε όλο τον σκακιστικό κόσμο.

Ο Ναροντίτσκι ήταν παιδί Εβραίων μεταναστών από την Ουκρανία και το Αζερμπαϊτζάν. Μεγάλωσε στην Καλιφόρνια και, όπως λένε οι γονείς του, από μικρός έδειχνε σπάνια συγκέντρωση και μνήμη.

Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, απ’ όπου αποφοίτησε το 2019, αφού είχε πάρει ένα χρόνο άδεια για να παίξει σε τουρνουά.

Μετά τις σπουδές του εγκαταστάθηκε στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, όπου δίδασκε και προπονούσε ταλαντούχους νέους σκακιστές.

