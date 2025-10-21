The Perfect Neighbor: Ένας εφιάλτης με bodycam - Η αληθινή ιστορία πίσω από το ντοκιμαντέρ του Netflix

Το ντοκιμαντέρ «The Perfect Neighbor», που κυκλοφόρησε στο Netflix στις 17 Οκτωβρίου, είναι μια ταινία για μια λευκή γυναίκα από τη Φλόριντα που πυροβόλησε και σκότωσε τη γειτόνισσά της, μια μαύρη μητέρα τεσσάρων παιδιών, το 2023.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή ταινία, καθώς δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας υλικό από τις κάμερες των αστυνομικών με σκοπό να αποκαλύψει τα λάθη της αστυνομίας στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Δεν υπάρχουν συνεντεύξεις, μόνο δύο χρόνια εγγραφών της αστυνομίας που αλληλεπιδρά με τη δράστη, την 60χρονη Susan Lorincz, η οποία συχνά παραπονιόταν για τα παιδιά της γειτονιάς που έκαναν φασαρία, ενώ έπαιζαν σε ένα άδειο οικόπεδο κοντά στο σπίτι της στην Ocala της Φλόριντα, καθώς και υλικό από bodycam με συνεντεύξεις των γειτόνων της.

Το 2024, η Λορίντζ κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία με όπλο και τώρα εκτίει ποινή φυλάκισης 25 ετών.

Μια «φοβισμένη» γειτόνισσα

Η Lorincz καλούσε επανειλημμένα την αστυνομία για να καταγγείλει τα θορυβώδη παιδιά της γειτονιάς, που, όπως έλεγε, «παρεμβαίνουν», της φωνάζουν συνεχώς, της λένε να σκάσει και την απειλούν με θάνατο. Έλεγε στην αστυνομία ότι της επιτίθενται και «φοβάται για τη ζωή της».

Στην ταινία, οι θεατές θα δουν τις ηχογραφήσεις που έκανε στα παιδιά που έπαιζαν, προκειμένου να τις δείξει στην αστυνομία. Ο τίτλος της ταινίας, «The Perfect Neighbor» (Ο τέλειος γείτονας), προέρχεται από ένα σχόλιο που έκανε η ίδια Lorincz στην αστυνομία: «Είμαι σαν τον τέλειο γείτονα».

Το βίντεο αποκαλύπτει ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίνονταν επανειλημμένα στις κλήσεις της Lorincz με σκεπτικισμό, επειδή ήταν η μόνη κάτοικος που είχε αυτά τα παράπονα. Τα παιδιά δεν έπαιζαν στην ιδιοκτησία της Lorincz, αλλά στην αυλή του γείτονά της.

Ο γείτονας τα ενθάρρυνε να έρθουν και τους έμαθε να παίζουν ποδόσφαιρο. Η Lorincz ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού της να βάλει μια πινακίδα «απαγορεύεται η είσοδος» στο γκαζόν της για να χωρίσει την περιοχή μεταξύ της ιδιοκτησίας της και της αυλής του γείτονά της.

Οι γείτονες ισχυρίστηκαν ότι η Lorincz έβριζε τα παιδιά τους, ενώ ενοχλήθηκαν, όταν έμαθαν ότι τα ηχογραφούσε. Τα παιδιά είπαν στην αστυνομία ότι απλώς έπαιζαν κρυφτό στην αυλή και ότι η Lorincz τα παρενοχλούσε και τα απειλούσε μια ομπρέλα ή ένα όπλο.

Μια φορά, τα παιδιά είπαν ότι τους πέταξε ακόμη και πατίνια, αν και η Lorincz λέει ότι τους επέστρεψε ένα ζευγάρι πατίνια που είχαν αφήσει στον κήπο της. Λένε ότι η Lorincz κατηγόρησε τα παιδιά ότι προσπάθησαν να κλέψουν το φορτηγό της. «Είμαστε 11 χρονών!» ακούγεται ένα από τα παιδιά να λέει στο ντοκιμαντέρ.

Αποκάλεσαν την Lorincz «Karen», μια αργκό για θυμωμένες λευκές γυναίκες μέσης ηλικίας που μπορεί να έχουν ρατσιστική χροιά στις καταγγελίες τους.

Από τηλεφωνήματα στην αστυνομία σε τραγωδία

Η ταινία επικεντρώνεται σε ένα περιστατικό που συνέβη στις 2 Ιουνίου 2023, όταν η Lorincz ισχυρίστηκε ότι τα αγόρια εισέβαλαν στην ιδιοκτησία της και όταν τους είπε να φύγουν, εκείνα απάντησαν ότι θα φωνάξουν τη μαμά τους. Η Lorincz κάλεσε την αστυνομία και ένας τηλεφωνητής της είπε ότι οι αστυνομικοί θα έφταναν σύντομα.

Στη συνέχεια, η Lorincz ισχυρίζεται ότι βρισκόταν μέσα στο σπίτι της, όταν η Ajike Owens, μια αφροαμερικανή διευθύντρια του McDonald's που ζούσε στη γειτονιά της, εμφανίστηκε και άρχισε να χτυπάει την πόρτα της.

Έτσι, πήρε ένα όπλο και πυροβόλησε μέσα από την πόρτα, χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι ο γιος της Owens στεκόταν ακριβώς δίπλα της. «Νόμιζα ότι θα με σκοτώσει», είπε η Lorincz στην αστυνομία, επιμένοντας επανειλημμένα ότι δεν ήταν μια σκόπιμη, προμελετημένη πράξη.

Όταν η αστυνομία της έδωσε την ευκαιρία να γράψει μια συγγνώμη μετά την ανάκριση, δέχτηκε την πρόταση, ζητώντας συγγνώμη από τα παιδιά και εξηγώντας ότι «ενήργησε από φόβο», επειδή φοβόταν ότι η μητέρα τους θα τη σκότωνε.

Ένας από τους πιο διχαστικούς νόμους

Ο νόμος «Stand Your Ground» επιτρέπει τη χρήση θανατηφόρας βίας αν υπάρχει υπόθεση φόβου. Οι ανθρωποκτονίες που αφορούν λευκούς δράστες και μαύρα θύματα είναι πιο πιθανό να κριθούν δικαιολογημένες από αυτές που αφορούν μαύρους δράστες και λευκά θύματα. Έχει εφαρμοστεί σε πολλές πολιτείες στις ΗΠΑ, με διαφορετική εφαρμογή και νομικές ερμηνείες ανάλογα με την περιοχή.

Έχει εφαρμοστεί σε πολλές πολιτείες στις ΗΠΑ, με διαφορετική εφαρμογή και νομικές ερμηνείες ανάλογα με την περιοχή.

Η πιο γνωστή περίπτωση είναι η αθώωση το 2013 ενός λευκού άνδρα ονόματι George Zimmerman, ο οποίος πυροβόλησε τον άοπλο 17χρονο μαύρο Trayvon Martin.

Ωστόσο, σε βίντεο από την ανάκριση της Lorincz από την αστυνομία, οι ντετέκτιβ λένε ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί έβγαλε όπλο μόλις δύο λεπτά μετά την ενημέρωση από τον τηλεφωνητή του 911 ότι η αστυνομία ήταν καθ' οδόν προς τον τόπο του συμβάντος.

Όπως είπε ένας από αυτούς, «οι αποφάσεις που παίρνεις δεν είναι λογικές». Κατά τη διάρκεια της καταδίκης το 2024, ο προεδρεύων δικαστής υποστήριξε ότι η Lorincz ενήργησε περισσότερο από θυμό παρά από φόβο.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αποσπάσματα από την κάλυψη της υπόθεσης από την εθνική τηλεόραση. Η Lorincz και ο reverend Al Sharpton έκαναν ακόμη και τον επικήδειο στην κηδεία της Owens, επαινώντας τις πράξεις της και απευθυνόμενοι απευθείας στα παιδιά της: «Αν επέτρεπε στους ανθρώπους να σας εξευτελίζουν, θα μεγαλώνατε με την αίσθηση ότι είστε κάτι που μπορεί να εξευτελιστεί».

Ο νόμος έχει προκαλέσει πολλές αντιπαραθέσεις, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι ενθαρρύνει τη βία και επιτρέπει την αδικαιολόγητη χρήση όπλων, ενώ οι υπερασπιστές του τονίζουν ότι παρέχει σημαντική προστασία για τα άτομα που βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση και απειλούνται.

Ο σκοπός του ντοκιμαντέρ

«Αν δεν γίνουμε μάρτυρες σε εγκλήματα όπως αυτό, αν γυρίσουμε την πλάτη, αν δεν τα φέρνουμε στο φως, θα συνεχίσουν να συμβαίνουν στο σκοτάδι», λέει η σκηνοθέτις Geeta Gandbhir στο TIME.

Εξετάζοντας δύο χρόνια βίντεο από τις bodycam (κάμερα σώματος) της αστυνομίας, η Gandbhir ήλπιζε να μετατρέψει ένα εργαλείο που προοριζόταν για την προστασία της αστυνομίας σε ένα εργαλείο που εκθέτει τα λάθη της.

Η Gandbhir, η οικογένεια της οποίας ήταν στενή φίλη των Owens, αναρωτιέται γιατί η αστυνομία δεν κάλεσε έναν κοινωνικό λειτουργό ή κάποιον άλλο μεσολαβητή για να κατευνάσει την κατάσταση.

Πιστεύει, ακόμη, ότι η αστυνομία θα έπρεπε να είχε αναλάβει δράση νωρίτερα εναντίον της Lorincz, με βάση τα όπλα που είχε στο σπίτι της και τις πολυάριθμες κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για μη επείγοντα περιστατικά.

«Η αστυνομία δεν χρειάζεται να έρχεται με όπλα και να χτυπάει ανθρώπους για να έχει αποτύχει στην κοινότητα. Αν μπορείς να πάρεις ένα όπλο για να λύσεις μια ασήμαντη διαμάχη με τον γείτονά σου, τι άλλο είσαι ικανός να κάνεις;», δήλωσε.

Πηγή: protothema.gr