Ανατριχιαστικό: Κάμερα ασφαλείας καταγράφει ντυμένους για το Halloween να τρομοκρατούν οικογένεια

Το περιστατικό ερευνάται ως απόπειρα ληστείας, ενώ οι άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στην αυλή

Ανατριχιαστικά πλάνα κατέγραψε μία κάμερα ασφαλείας που ήταν τοποθετημένη στην πόρτα ενός σπιτιού στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια των ΗΠΑ, την περασμένη εβδομάδα.

Καθώς πλησιάζει το Halloween, τρία άτομα ντυμένα στο πνεύμα των ημερών εμφανίζονται στην είσοδο ενός σπιτιού.

Αν και αρχικά κάποιος μπορεί να σκεφτεί πως πρόκειται για φάρσα, τα πράγματα παίρνουν μία τρομακτική τροπή, όταν χτυπούν το κουδούνι και οι ένοικοι αρνούνται να ανοίξουν.

A Ring doorbell camera captured a chilling video of three people in Halloween costumes outside a home in Alexandria, Virginia, last week. https://t.co/wkYHWvzD4S pic.twitter.com/pXiLagw4BP — ABC News (@ABC) October 20, 2025

Αρχίζουν να φωνάζουν να τους ανοίξουν την πόρτα, προειδοποιώντας ότι θα μετρήσουν μέχρι το 10, διαφορετικά θα εισβάλλουν.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού μιλώντας αργότερα στο ABC News περιέγραψε πως οι τρεις μασκοφορεμένοι, μπήκαν στην αυλή και προκάλεσαν καταστροφές.

Η αστυνομία ερευνά τι περιστατικό ως απόπειρα ληστείας και καλεί όλους όσοι έχουν ανάλογα περιστατικά να τα καταγγείλουν.

Πηγή: newsbomb.gr