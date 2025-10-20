Ζήτησε τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να παίξει στη λοταρία - Κέρδισε 100.000 δολάρια

Μια γυναίκα από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να κερδίσει στο Powerball.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.