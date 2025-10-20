Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Ζήτησε τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να παίξει στη λοταρία - Κέρδισε 100.000 δολάρια 20-10-2025 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μια γυναίκα από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να κερδίσει στο Powerball. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Τεστ ευφυΐας: Εάν καταφέρεις να βρεις σε 3′ το λάθος στη φωτό, τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Ντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον: Και πού να δεις τι σου ‘χω για μετά με Ζαφείρη… menshouse.gr Cosmote TV & Nova: Η «συμμαχία» που άλλαξε τα πάντα και πώς συνεχίζεται dailymedia.gr Αρχίζει τις μεταγραφές: Το πρώτο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πηγαίνει στο κόμμα Τσίπρα instanews.gr Κρίμα το potential: Το φιλόδοξο project του Netflix καίει από νωρίς το μεγαλύτερο του χαρτί menshouse.gr «Μου είπαν ότι είμαι τρελή»: Το νέο βήμα της Σίας Κοσιώνη που ξάφνιασε τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Ταμπόρδα αγνοείται... menshouse.gr Τι θα συμβεί στο υπουργείο Υγείας: Ανασχηματισμός με Ανδρέα Λοβέρδο instanews.gr Ζήτησε τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να παίξει στη λοταρία - Κέρδισε 100.000 δολάρια SHARE