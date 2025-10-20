MENU
«Ξυπνάω στις 4 π.μ., πηγαίνω για πιλάτες ή γυμναστήριο. Μετά γυρίζω σπίτι και πίνω πράσινο χυμό», λέει η 84χρονη Μάρθα Στιούαρτ

Στα 84 της χρόνια, η Μάρθα Στιούαρτ δείχνει ότι η νεότητα και η ενέργεια δεν εξαρτώνται από την ηλικία, αλλά από τον τρόπο που φροντίζουμε το σώμα και το πνεύμα μας.

