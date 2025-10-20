Υπάρχει Θεός; Οι επιστήμονες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντά στο θεμελιώδες ερώτημα

Υπάρχει πραγματικά Θεός; Είναι ένα ερώτημα που τίθεται από την αρχή του χρόνου. Παραδοσιακά, η επιστήμη αποτελεί το αντεπιχείρημα για την ύπαρξη ενός θεϊκού δημιουργού. Οι Γάλλοι μαθηματικοί Olivier Bonnassies και Michel-Yves Bollore ισχυρίζονται πλέον ότι η επιστήμη «έχει γίνει σύμμαχος του Θεού».

Σε ένα νέο βιβλίο, το δίδυμο έχει συγκεντρώσει γνώσεις από 62 νικητές του βραβείου Νόμπελ και περισσότερους από 100 κορυφαίους επιστήμονες για να εντοπίσει τις επιστημονικές ανακαλύψεις που θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι ο Θεός υπάρχει. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, από τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang‎‎), την πιο ευρέως αποδεκτή εξήγηση για την προέλευση του σύμπαντος, μέχρι το DNA και το ανθρώπινο γονιδίωμα.

«Μέχρι πρόσφατα, η πίστη στον Θεό φαινόταν ασύμβατη με την επιστήμη», λένε οι συγγραφείς. «Τώρα, απροσδόκητα, η επιστήμη φαίνεται να έχει γίνει σύμμαχος του Θεού».

Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr