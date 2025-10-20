Λούβρο: Ο συλλέκτης, η ομάδα των τεσσάρων φαντομάδων και η επιχείρηση «Απόλλωνας»

Ο συλλέκτης, ο πληροφοριοδότης, οι τέσσερις φαντομάδες και οι αντιδράσεις των αστυνομικών και της ασφάλειας του μουσείου που κάλλιστα θα μπορούσαν να συγκριθούν με τις γκάφες του επιθεωρητή Κλουζώ, συνθέτουν την κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο το πρωί της Κυριακής (19/10/2025).

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν γύρω στις 09:30 της 19ης Οκτωβρίου, όταν στην πόλη του Φωτός σήμανε συναγερμός. Το εμβληματικό κτίριο του μουσείου του Λούβρου γίνεται στόχος δραστών οι οποίοι εισβάλουν σε αυτό και φεύγουν, εφόσον έχουν φέρει εις πέρας με επιτυχία της αποστολή τους.

Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο κι ενώ εντός των 80.600 τετραγωνικών μέτρων του μουσείου βρίσκεται πλήθος επισκεπτών, τέσσερα άτομα καταφέρνουν να σηκώσουν από την Γκαλερί του Απόλλωνα που φυλάσσονται οι γαλλικοί βασιλικοί θησαυροί, κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας.

Λίγο μετά τις εννέα χθες το πρωί ένα όχημα με ανυψωτικό μηχάνημα, σταθμεύει στην οδό Φρανσουά Μιττεράν στις όχθες του ποταμού Σηκουάνα. Εκμεταλλευόμενοι τις εργασίας συντήρησης που γίνονταν σε αυτή την πλευρά του μουσείου, οι τέσσερις δράστες ανεβάζουν τη σκάλα σε μπαλκόνι του πρώτου ορόφου κι αφού θα σπάσουν το τζάμι του παραθύρου, στη συνέχεια θα μπουν στη Γκαλερί του Απόλλωνα.

Με σιδεροτροχούς θα ανοίξουν δύο προθήκες και θα αρπάξουν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας Ευγενίας. Μέσα σε επτά λεπτά θα φύγουν από το κτίριο και θα επιβιβαστούν σε μηχανάκια με τα οποία θα εξαφανιστούν σαν φαντομάδες μέσα στους δρόμους του Παρισιού.

Στο μουσείο επικρατεί αναβρασμός, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τη μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας. Στην ίδια αίθουσα βρίσκεται και καταραμένο διαμάντι των 140 καρατιών, το «Regent».

Οι μασκοφόροι δράστες που από ότι φαίνεται ήξεραν τι ακριβώς ήθελαν να κλέψουν, δεν θα το βάλουν στο στόχαστρο τους και θα φύγουν από εκεί αφήνοντάς το στην προθήκη του και στην ησυχία του τον Πίτερ Σέλλερς που ως επιθεωρητής Κλουζώ έχει κάνει καριέρα στην εξιχνίαση υποθέσεων με τις κλοπές πολύτιμων λίθων.

Κι αν προς το παρόν δεν ενεργοποιούνται ο Γάλλος αστυνομικός επιθεωρητής του «Ροζ Πάνθηρα» και ο διώκτης Ζιβ του θρυλικού «Φαντομά», στα ανώτατα κλιμάκια της Γαλλικής Αστυνομίας προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να φτάσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ο εκατομμυριούχος συλλέκτης

Τα κοσμήματα που εκλάπησαν από τη Γκαλέρι του Απόλλωνα είναι πολύ δύσκολο εάν όχι ακατόρθωτο να διατεθούν προς πώληση στην ευρεία και παράνομη αγορά κειμήλιών. Η μοναδικότητα, η αξία τους αλλά και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η κλοπή φανερώνει ότι η ομάδα των τεσσάρων πήγε στο Λούβρο για να αφαιρέσει τα συγκεκριμένα εκθέματα από τη βασιλική συλλογή.

Έτσι, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι πίσω από τη χολιγουντιανή κλοπή στο Λούβρο να κρύβεται κάποιος συλλέκτης ο οποίος πλήρωσε αδρά προκειμένου οι τιάρες, τα κολιέ, τα σκουλαρίκια και οι καρφίτσες με τα διαμάντια και τους πολύτιμους λίθους να φτάσουν στην κατοχή του.

Μάλιστα όπως εκτιμούν οι ειδικοί σε περίπτωση που έχει τεθεί σε εφαρμογή το παραπάνω σενάριο, η επιχείρηση «Γκαλερί του Απόλλωνα», χρηματοδοτήθηκε με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.

Επαγγελματίες οι δράστες

Οι τέσσερις μασκοφόροι που συμμετείχαν στη κλοπή , είχαν σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια την εισβολή τους στο Λούβρο. Για μεγάλο χρονικό διάστημα φαίνεται να κατέγραφαν αποστάσεις, τρωτά σημεία του μουσείο, χρονικές ανταποκρίσεις, τρόπο προσέγγισης του εμβληματικού κτιρίου αλλά και το δρομολόγιο διαφυγής τους. Μέσα σε επτά λεπτά μπήκαν, αφαίρεσαν τα κοσμήματα κι εξαφανίστηκαν με σκούτερ στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.

Έτσι, πίσω από τους άνδρες με τα κίτρινα γιλέκα και τους σιδεροτροχούς, φαίνεται να κρύβονται επαγγελματίες διαρρήκτες οι οποίοι ταξίδεψαν από άλλη χώρα στη Γαλλία. Μάλιστα δεν αποκλείεται να πρόκειται για μια ομάδα που συγκροτήθηκε για αυτό τον σκοπό πριν λίγο καιρό κι όχι για μια συμμορία με σταθερά μέλη.

Οι αξιωματικοί της Γαλλικής αστυνομίας που αναλύουν τα βίντεο, αλλά κι όσα άλλα στοιχεία έχουν στην κατοχή τους εκτιμούν ότι πρόκειται για αλλοδαπούς δράστες, οι οποίοι αφού κρυφτούν για κάποιο χρονικό διάστημα στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να φύγουν από τη χώρα.

Εσωτερική πληροφόρηση

Την ίδια ώρα, που η Γαλλική πρωτεύουσα γίνεται φύλλο και φτερό από εκατοντάδες αστυνομικούς, στα αεροδρόμια και στα λιμάνια αλλά και στα σύνορα της χώρας έχει σημάνει συναγερμός. Γίνονται πολλοί έλεγχοι σε επιβάτες αλλά κι αυτοκίνητα, ενώ μπλόκα έχουν στηθεί και σε εθνικές κι επαρχιακές οδούς. Την ίδια ώρα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο οι δράστες να είχαν κι εσωτερική πληροφόρηση.

Το θράσος με το οποίο χτύπησαν οι δράστες, καθώς δεν πτοήθηκαν από το γεμάτο κόσμο μουσείο αλλά και το γεγονός ότι δεν λειτούργησαν τα συστήματα ασφάλειας, κάνει τους αστυνομικούς να ερευνούν το ενδεχόμενο οι τέσσερις μασκοφόροι να είχαν βοήθεια εκ των έσω. Καταθέσεις θα δώσουν και εργαζόμενοι στο μουσείο, αλλά κι άτομα τα οποία φέρεται να δούλευαν και για την ανακαίνιση του Λούβρου.

