Ζήτησε τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να παίξει στη λοταρία -Κέρδισε 100.000 δολάρια

Μια γυναίκα από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να κερδίσει στο Powerball.

H 45χρονη Τάμι Κάρβεϊ αγόρασε ένα δελτίο Powerball – κάτι παρόμοιο με το δικό μας Τζόκερ – μέσω διαδικτύου για την κλήρωση της 6ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Λοταρίας του Μίσιγκαν που εκδόθηκε στις 16 Οκτωβρίου.

«Παίζω Powerball μόνο όταν το τζακπότ φτάνει πολύ ψηλά – και αυτή τη φορά ήταν πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια, οπότε αγόρασα ένα δελτίο» δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας: «Ζήτησα από το ChatGPT να μου δώσει μια σειρά αριθμών για το Powerball, και αυτούς ακριβώς τους αριθμούς έπαιξα στο δελτίο μου».

Το ChatGPT της έδωσε λοιπόν τους αριθμούς 11, 23, 44, 61, 62 και Powerball το 17. Όταν λοιπόν έγινε η κλήρωση, διαπίστωσε ότι είχε ταιριάξει τις τέσσερις από τις πέντε λευκές μπάλες και το Powerball, κερδίζοντας 50.000 δολάρια. Ωστόσο, χάρη στην επιλογή Power Play, το ποσό διπλασιάστηκε στα 100.000 δολάρια.

«Η Google μου έδειξε ότι αυτός ο συνδυασμός δίνει 50.000 δολάρια, οπότε νόμιζα ότι τόσα είχα κερδίσει. Μόνο όταν μπήκα στο λογαριασμό μου στη Λοταρία του Μίσιγκαν, συνειδητοποίησα ότι είχα επιλέξει και το Power Play και είχα κερδίσει 100.000 δολάρια» δήλωσε η νικήτρια. «Ο σύζυγός μου κι εγώ δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε».

Η Κάρβεϊ λέει πως σκοπεύει με τα κέρδη της να ξεπληρώσει το σπίτι της στο Γουαϊντότ και να αποταμιεύσει τα υπόλοιπα χρήματα.

Πηγή: iefimerida.gr