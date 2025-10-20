Λούβρο: Κύκλωμα εμπορίας έργων τέχνης πίσω από τη ληστεία; - Τα αλυσοπρίονα και τα 7 λεπτά δράσης

Η πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου, Λοράν ντε Καρ, η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση από την ίδρυσή του το 1793, άφησε σαφείς αιχμές ότι πίσω από τη θεαματική ληστεία βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα εμπορίας έργων τέχνης.

«Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, αλλά δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν ένα τόσο οργανωμένο δίκτυο», δήλωσε η ντε Καρ, υπογραμμίζοντας πως «ο τρόπος δράσης των ληστών ήταν γρήγορος, ακριβής και βάναυσος».

«Οι πράκτορες που έφτασαν πρώτοι στο μουσείο εφάρμοσαν το πρωτόκολλο ασφαλείας με ψυχραιμία και επαγγελματισμό. Οι αστυνομικοί σφράγισαν τους χώρους και έγινε σταδιακή εκκένωση των επισκεπτών. Όλες οι εμπλεκόμενες ομάδες αντέδρασαν κατάλληλα και αυτό τιμά το Λούβρο», σημείωσε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι τα μουσεία αποτελούν πλέον στόχους διεθνών κυκλωμάτων. «Απέναντι σε αυτό το οργανωμένο έγκλημα, τα μουσεία μας δεν είναι πλέον ασφαλή», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πως είχε ζητήσει πρόσφατα από την αστυνομία μελέτη για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, η οποία τώρα θα εφαρμοστεί.

Μακρόν: «Θα ξαναβρούμε τα έργα - Οι δράστες θα τιμωρηθούν»

Τη δέσμευση ότι η Γαλλία «θα ξαναβρεί τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη» έδωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ (Twitter) ο Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας λόγο για «προσβολή μιας κληρονομιάς που αγαπάμε, διότι είναι η Ιστορία μας».

Η ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής και οι δράστες άρπαξαν οκτώ κοσμήματα ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας, μεταξύ των οποίων:

-το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄,

-δύο περιδέραια,

-σκουλαρίκια και καρφίτσες από τις συλλογές των βασιλισσών Μαρίας Αμαλίας, Ορτάνς και Μαρίας Λουίζας.

Η Le Figaro αποκάλυψε ότι το διάδημα της Ευγενίας, το οποίο βρέθηκε κοντά στο μουσείο λίγη ώρα μετά τη ληστεία, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια και είναι το μοναδικό σωζόμενο στέμμα μαζί με εκείνο του Λουδοβίκου XV.

Η κινηματογραφική ληστεία μέσα σε 7 λεπτά

Βίντεο που δημοσίευσε το BFMTV δείχνει έναν κουκουλοφόρο με κίτρινο γιλέκο να πριονίζει την προθήκη στη Γκαλερί Απόλλων, όπου φυλάσσονταν τα κοσμήματα.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι δράστες –δύο ή τρεις στον αριθμό– έφτασαν στο Λούβρο με μοτοσικλέτα και χρησιμοποίησαν κινητό γερανό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αίθουσα από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες.

Αφού έσπασαν τα τζάμια, δύο από αυτούς μπήκαν μέσα ενώ ένας παρέμεινε έξω ως τσιλιαδόρος. Μέσα σε επτά λεπτά, άρπαξαν εννέα κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της Ευγενίας και διέφυγαν με μοτοσικλέτα TMax προς τον αυτοκινητόδρομο A6.

Η αστυνομία εντόπισε λίγο αργότερα μία από τις μοτοσικλέτες διαφυγής, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και την ανάκτηση των πολύτιμων αντικειμένων.

Πηγή: ethnos.gr