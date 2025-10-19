Κύπρος: Νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν επί του Ερσίν Τατάρ στα Κατεχόμενα

Αλλαγή φρουράς στα Κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των παράνομων εκλογών νικητής αναδεικνύεται ο Τουφάν Ερχιουρμάν, καθώς επικρατεί του Ερσίν Τατάρ, τον οποίο αναμένεται να διαδεχτεί στην εξουσία του ψευδοκράτους.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, ο Τουφάν Έρχιουρμαν φαίνεται να επικρατεί καθαρά, συγκεντρώνοντας ποσοστό 63,58% έναντι 35,27% του Ερσίν Τατάρ, με βάση την καταμέτρηση σε 580 από τις 777 κάλπες. Το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 48,19%. Ήδη, στα κατεχόμενα επικρατεί κλίμα πανηγυρισμών από τους υποστηρικτές του Έρχιουρμαν, οι οποίοι έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν τη νίκη του.

Ο Ερχιουρμάν διαφοροποιείται από τον Τατάρ ως προς το ότι θεωρεί μη ρεαλιστική την επιμονή του τελευταίου για λύση δύο κρατών και κυριαρχική, όχι πολιτική, ισότητα των δύο μερών.

Τα πρώτα στοιχεία από την καταμέτρηση δείχνουν επίσης ότι ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ λαμβάνει 0,23%, ο Οσμάν Ζορμπά 0,32%, ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,34%, ο Αχμέτ Μποράν 0,15%, ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί 0,24% και ο Χιουσεγίν Γκιουρλέκ 0,18%.

Η «αστυνομία» ανακοίνωσε πως κινήθηκαν «νομικές διαδικασίες» εις βάρος δέκα ατόμων για παραβάσεις της «εκλογικής νομοθεσίας», μεταξύ αυτών για φωτογράφιση ψηφοδελτίων και παραβίαση της μυστικότητας της ψήφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαπιστώθηκε ότι έξι άτομα επιχείρησαν να φωτογραφίσουν το «ψηφοδέλτιο», ένα άτομο εισήλθε στον θάλαμο ψηφοφορίας με κινητό τηλέφωνο, ένα άτομο αποκάλυψε προφορικά την «ψήφο» του μετά την άσκηση του «δικαιώματός» του, και ένα άτομο φωτογράφισε χωρίς άδεια τον χώρο του «εκλογικού τμήματος».

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το «Σύνταγμα» του ψευδοκράτους, για να αναδειχθεί νικητής από τον πρώτο γύρο απαιτείται ποσοστό άνω του 50%. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαδικασία θα οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους υποψηφίους.

Πηγή: newsit.gr