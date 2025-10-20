Όταν κλάπηκε η Μόνα Λίζα από το μουσείο του Λούβρου - Αναζητούσαν τον πίνακα για δύο χρόνια

Η 21η Αυγούστου του 1911 έμελλε να σημαδέψει μια από τις πιο ανατρεπτικές στιγμές στην ιστορία της τέχνης και των μουσείων, καθώς εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το Λούβρο η Μόνα Λίζα.

