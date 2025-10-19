Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ .

Στις 6 Νοεμβρίου βγαίνει στον κινηματογράφο η ταινία «Christy» που μιλάει για τη συγκλονιστική ιστορία της θρυλικής πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν.

Christy: Η αληθινή ιστορία της θρυλικής πυγμάχου που κακοποιήθηκε από τον άντρα και προπονητή της έγινε ταινία - Όλες οι λεπτομέρειες