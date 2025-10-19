Από ψυχιατρείο σε όαση ευεξίας: Εκκλησία έγινε πολυτελής πισίνα

Ένας χώρος που για περισσότερο από έναν αιώνα λειτουργούσε ως ψυχιατρικό ίδρυμα, έχει μεταμορφωθεί σήμερα σε ένα εντυπωσιακό κέντρο ευεξίας, προκαλώντας τον θαυμασμό των επισκεπτών.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.