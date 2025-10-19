Μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα: «Απαντήστε αναλογικά, χωρίς να ακυρωθεί η συμφωνία» είπαν η ΗΠΑ στο Τελ Αβίβ

Να αποτρέψουν την οποιαδήποτε κλιμάκωση, σώζοντας τη συμφωνία επιχειρούν οι ΗΠΑ εν μέσω κλιμάκωσης στην Λωρίδα της Γάζας.

Οι IDF ανακοίνωσαν, το απόγευμα της Κυριακής, ότι έχουν ξεκινήσει ένα κύμα επιθέσεων εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χαμάς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, μετά από παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα.

Το ισραηλινό μέσο N12 μετέδωσε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε εκ των προτέρων την κυβέρνηση Τραμπ για τις προγραμματισμένες επιθέσεις μέσω του αμερικανικού αρχηγείου που επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος σημείωσε ότι το Ισραήλ δεν ζήτησε την έγκριση των ΗΠΑ για τα πλήγματα.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, πραγματοποίησαν τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον ισραηλινό υπουργό Ρον Ντέρμερ και άλλους αξιωματούχους για να συντονίσουν και να συζητήσουν τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με αμερικανικό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προέτρεψαν το Ισραήλ να «απαντήσει αναλογικά αλλά να επιδείξει αυτοσυγκράτηση». To N12 μετέδωσε., από την πλευρά του ότι η Ουάσινγκτον είπε στο Τελ Αβίβ: «Ανταποκριθείτε αναλογικά, χωρίς να καταστρέψετε τη συμφωνία».

Το Axios, σε δημοσίευμά του, αναφέρει ότι οι σημερινές συγκρούσεις ήταν η πιο σοβαρή κλιμάκωση από την έναρξη της εκεχειρίας. Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να αποτρέψει περαιτέρω επεισόδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση της συμφωνίας.

«Γνωρίζαμε ότι αυτό επρόκειτο να συμβεί. Και όσο περισσότερο επιτρέπεται σε αυτούς τους ανθρώπους να επιτίθενται ο ένας στον άλλο, τόσο περισσότερο θα συνεχίσουν να το κάνουν», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στο Axios.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να αυξήσει τον έλεγχο της στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα καταρρεύσει, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

«Οι επόμενες 30 ημέρες θα είναι κρίσιμες», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ. «Είμαστε πλέον υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στη Γάζα όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας. Εμείς θα έχουμε τον τελευταίο λόγο».

Αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συγκρούσεις της Κυριακής είναι ακριβώς το είδος των περιστατικών για τα οποία ανησυχούσαν και τα οποία περίμεναν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας μεταβατικής περιόδου.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι από την επίσκεψη του Τραμπ στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα, τόσο η Χαμάς όσο και το Ισραήλ έχουν προβεί σε ενέργειες που προκάλεσαν ανησυχίες σχετικά με την προώθηση της εφαρμογής της συμφωνίας.

«Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ αβέβαιη», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Η Χαμάς, ή ό,τι έχει απομείνει από αυτήν, πίστευε ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν ως συνήθως. Και οι Ισραηλινοί το πίστευαν επίσης. Επομένως, δεν πρέπει να τους αφήσουμε να αποτύχουν. Τα κράτη του Κόλπου έχουν την ίδια άποψη».

