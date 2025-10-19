Λούβρο: «Πανικός, φωνές και τρόμος» - Ελληνίδα ξεναγός περιγράφει την κινηματογραφική ληστεία

Πανικός επικράτησε στο Μουσείο του Λούβρου σήμερα όταν δύο δράστες με κουκούλες εισέβαλαν σε αίθουσα με πολύτιμα εκθέματα και κατάφεραν να κλέψουν ιστορικά κειμήλια. Ελληνίδα ξεναγός μίλησε στο Newsbomb και περιέγραψε το χάος και τον τρόμο που έζησαν οι επισκέπτες του μουσείου, όταν οι δύο κουκουλοφόροι όρμησαν στο εσωτερικό της αίθουσας.

«Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί (Κυριακή 19 Οκτωβρίου) στις 9:15 το πρωί. Στην εξωτερική πλευρά του μουσείου, εκεί που βρίσκεται ο ποταμός Σηκουάνας, εκτελούνται έργα. Αυτά “αξιοποίησαν” οι δράστες και κατάφεραν να εισβάλουν στο μουσείο. Κρατώντας μικρά αλυσοπρίονα πέρασαν ανάμεσα από τους επισκέπτες και έφτασαν στο “στόχο” τους», είπε η Σοφία Μαλαθρίτη.

Η ίδια συμπλήρωσε πως «οι φωνές και τα ουρλιαχτά των επισκεπτών δεν στάθηκαν εμπόδιο για τους δράστες. Ήταν δύο, ενώ ο τρίτος, σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε, βρισκόταν απ’ έξω και “φυλούσε τσίλιες”. Οι δύο κουκουλοφόροι έσπασαν τις βιτρίνες με τα εκθέματα και έκλεψαν πολύτιμα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας Ευγενίας. Για την ακρίβεια, άρπαξαν ένα κολιέ, μία καρφίτσα και ένα διάδημα». Τόνισε ωστόσο πως «ευτυχώς, το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν εκλάπη. Αυτό βρισκόταν σε διπλανή βιτρίνα, την οποία, όλα δείχνουν, πως δεν κατάφεραν να τη σπάσουν».

Αμέσως μετά, η ίδια εξήγησε ότι «αφού πήραν ό,τι πήραν το ‘βαλαν στα πόδια ακολουθώντας την ίδια διαδρομή. Από ‘κεί εξαφανίστηκαν και απ’ όσα έχουμε μάθει, δεν έχουν εντοπιστεί από τις Αρχές».

Πρόσθεσε πως αμέσως μετά, οι φύλακες οδήγησαν τους επισκέπτες στον εξωτερικό χώρο και τους συγκέντρωσαν δίπλα στην Πυραμίδα, προσπαθώντας να τους ηρεμήσουν, καθώς το σοκ που είχαν υποστεί ήταν τρομακτικό.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες θέλουν το σύστημα παρακολούθησης του χώρου να ήταν απενεργοποιημένο. Αν όντως κάτι τέτοιο επαληθευτεί από την έρευνα των Αρχών, και δεν υπάρχει υλικό από τις κάμερες ασφάλειας, τότε είναι πιθανόν η δράση των κουκουλοφόρων να ήταν καλά οργανωμένη.

Τέλος, η ξεναγός μετέφερε στο Newsbomb πως η επισκεψιμότητα στο Μουσείο του Λούβρου είναι ιδιαίτερα αυξημένη τις Κυριακές και ιδίως σήμερα, καθώς ξεκίνησαν οι σχολικές διακοπές.

Η υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ (πρώην Twitter) ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τόνισε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. «Το μουσείο του Λούβρου θα παραμείνει κλειστό σήμερα (Κυριακή) για εξαιρετικούς λόγους», ανακοινώθηκε στον επίσημο λογαριασμό του μουσείου.

Ληστεία στο Λούβρο: «Ανεκτίμητης» αξίας τα κοσμήματα που εκλάπησαν

O Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ έκανε λόγο για «ανεκτίμητης» αξίας κοσμήματα.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα και καταρτίζεται λεπτομερής κατάλογος με τα κλεμμένα αντικείμενα. Πέραν της εμπορικής τους αξίας, αυτά τα αντικείμενα έχουν ανεκτίμητη αξία από άποψη κληρονομίας και ιστορίας», τόνισε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Όπως δήλωσε ο Νουνιέζ σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι ληστές, «3 ή 4» στον αριθμό, έδρασαν μέσα σε «7 λεπτά». Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τη ληστεία.

Πηγή: newsbomb.gr