Νετανιάχου: Ονόμασε τον πόλεμο της Γάζας σε «Πόλεμο της Αναγέννησης» – Αποχώρησε από το υπουργικό

«Σήμερα (19.10.2025) καταθέτω προς έγκριση στην κυβέρνηση την πρόταση να δοθεί στον πόλεμο ένα επίσημο και μόνιμο όνομα. Θα λέγεται “Πόλεμος της Αναγέννησης”» δήλωνε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενώ η Χαμάς εξαπέλυε επίθεση κατά του ΙDF στη Ράφα.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως «στο τέλος δύο συνεχόμενων ετών μάχης, θυμόμαστε πώς ξεκινήσαμε, καθώς αναδυθήκαμε μέσα από την τρομερή καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου», υποδηλώνοντας πως με αυτόν τον τρόπο τελειώνει οριστικά ο πόλεμος με την Χαμάς στη Γάζα.
Μάλιστα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ισραήλ πρόκειται να απονείμει παράσημα σε στρατιώτες που πολέμησαν στον πόλεμο, μια πρακτική που εφαρμόζεται μετά το τέλος των πολέμων στο Ισραήλ:
«Όπως και σε προηγούμενες στρατιωτικές εκστρατείες, τα παράσημα της τρέχουσας εκστρατείας θα φέρουν την επίσημη ονομασία “Πόλεμος της Αναγέννησης”» είπε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, μόλις ο Νετανιάχου ενημερώθηκε για τις νέες συγκρούσεις μεταξύ IDF και Χαμάς στη Ράφα, αποχώρησε από το υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εβραϊκών μέσων ενημέρωσης.
