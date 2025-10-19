Λούβρο: Εκλάπησαν κοσμήματα του Ναπολέοντα - Διέφυγαν οι δράστες

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Γαλλία, έπειτα από ληστεία κοσμημάτων που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μουσείο του Λούβρου, με τους δράστες να έχουν διαφύγει. Το περιστατικό επιβεβαίωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η ληστεία σημειώθηκε μεταξύ 9:30 και 9:40 τοπική ώρα, κατά το άνοιγμα του μουσείου. Η αξία των κλεμμένων κοσμημάτων παραμένει ακόμη άγνωστη.

Δράση με γερανό και αλυσοπρίονα

Οι δράστες, των οποίων ο αριθμός δεν έχει διευκρινιστεί, φέρονται να χρησιμοποίησαν μια ιδιαίτερα τολμηρή μέθοδο: Έφτασαν έξω από το Λούβρο με μοτοσικλέτα και χρησιμοποίησαν κινητό γερανό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αίθουσα που στόχευαν. Ήταν εξοπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Η υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ (πρώην Twitter) ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τόνισε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Το μουσείο του Λούβρου θα παραμείνει κλειστό σήμερα (Κυριακή) για εξαιρετικούς λόγους», ανακοινώθηκε στον επίσημο λογαριασμό του μουσείου.

Άρπαξαν 9 κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα

Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι δράστες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας: κολιέ, καρφίτσα, διάδημα.

Σύμφωνα με πηγή από το Λούβρο, το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν εκλάπη.

Επί τόπου βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση.

Un cambriolage a eu lieu au Louvre ce matin.

Importante présence policière sur place.

La foule est tenue à distance.

Le musée restera fermé aujourd'hui. @BFMTV pic.twitter.com/E3Oo048ZQO — Antoine Forestier (@a_forestier) October 19, 2025

Υπενθυμίζεται ότι το Λούβρο είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024.

Πηγή: newsbomb.gr