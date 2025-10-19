Έρωτες, μυστικά, σκάνδαλα και γάμοι στον κόσμο των πρωταθλητών Σούμο

Στον κόσμο του σούμο, η αγάπη δεν είναι δεδομένη. Οι παλαιστές ζουν σε ειδικούς κοιτώνες, γνωστούς ως stables, όπου η καθημερινότητα είναι αυστηρά οργανωμένη γύρω από σκληρές προπονήσεις που απαιτούν αντοχή, δύναμη και ευλυγισία.

Οι ημέρες ξεκινούν με πρωινή άσκηση πριν από την ανατολή του ήλιου και συνεχίζονται με ατελείωτες ώρες προπόνησης, ειδική διατροφή και αποκατάσταση – ένας κόσμος όπου κάθε λεπτομέρεια μετράει για την εξέλιξη στο άθλημα.

Οι άνδρες παλαιστές σε χαμηλότερες βαθμίδες δεν επιτρέπεται να έχουν κινητά τηλέφωνα ή συντρόφους, ενώ ο γάμος επιτρέπεται μόνο όταν φτάσουν στις δύο υψηλότερες βαθμίδες, Juryo ή Makuuchi, γνωστές συλλογικά ως «sekitori».

Παρά αυτούς τους περιορισμούς, ο έρωτας βρίσκει τρόπους να ανθίσει. Σχέσεις με θαυμάστριες, γάμοι με τραγουδίστριες και μοντέλα ή ακόμη και δεσμοί εκ των έσω έχουν φέρει σκάνδαλα, αλλά και ιστορίες αγάπης που γίνονται αληθινά γεγονότα για τον κόσμο του σούμο.

Αυτή την εβδομάδα, οι Λονδρέζοι παρακολουθούν έκπληκτοι τους κορυφαίους παλαιστές του κόσμου να περπατούν στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας. Περισσότεροι από 40 από τους καλύτερους αθλητές της Ιαπωνίας βρίσκονται στην πόλη για ένα πενθήμερο τουρνουά σούμο – τη δεύτερη φορά που ένα τόσο μεγάλο γεγονός διοργανώνεται εκτός Ιαπωνίας.

Οι θεατές έχουν την ευκαιρία να βυθιστούν σε έναν κόσμο αρχαίων τελετουργιών, σωματικής δύναμης και πλούσιας παράδοσης, όπου οι έρωτες ανθίζουν κρυφά, οι γάμοι γίνονται λαμπρές γιορτές και οι οικογένειες μεγαλώνουν παράλληλα με τις ατελείωτες ώρες προπόνησης και πειθαρχίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι προσωπικές ιστορίες των παλαιστών ζωντανεύουν: από τα πρώτα αμήχανα ραντεβού και τις μυστικές σχέσεις με θαυμάστριες, μέχρι τους λαμπερούς γάμους και τις στιγμές οικογενειακής ευτυχίας, όλα εκτυλίσσονται υπό το βάρος ενός άκρως πειθαρχημένου τρόπου ζωής. Στον κόσμο του σούμο, κάθε αγάπη είναι μια μικρή επανάσταση, κάθε γάμος μια γιορτή που ξεπερνά τους περιορισμούς και κάθε οικογένεια μια ιστορία αντοχής και αφοσίωσης.

Ο 34χρονος Ryuden Goshi φαινόταν να ζει το παραμύθι: αρραβωνιάστηκε τη νοσοκόμα Mai Fukumaru το 2019, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης, και παντρεύτηκαν λίγους μήνες αργότερα. Όμως, δύο χρόνια μετά, φήμες ήθελαν τον παλαιστή να έχει παράνομες σχέσεις.

Μία τέτοια απαγορευμένη σχέση με θαυμάστρια οδήγησε και σε εγκυμοσύνη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κοπέλα πληρώθηκε αδρά για να κρατήσει αρχικά κρυφή την εγκυμοσύνη και στη συνέχεια να κάνει έκτρωση, αφήνοντας ένα μυστήριο και σκιές πίσω από τον ιδανικό έρωτα. Ο Ryuden δεν είπε κουβέντα, αφήνοντας τους θαυμαστές να συζητούν τις φήμες.

Παλαιστές Σούμο / Action Images via Reuters / Peter Cziborra

Ο Takayasu Akira, 35 ετών, βρήκε τον έρωτα στο πλευρό της τραγουδίστριας Konomi Mori. Η γνωριμία τους προέκυψε μέσα από την κοινή αγάπη για τη μουσική και τη ζωή, και ο έρωτάς τους επισφραγίστηκε και με γάμο τον Ιούλιο του 2020, σε μια άτυπη τελετή λόγω της πανδημίας COVID-19.

Το 2021 ήρθε η κόρη τους, και η είδηση της εγκυμοσύνης φάνηκε να ενδυναμώνει τον παλαιστή, που σημείωσε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του στο ρινγκ, με τους φίλους του αθλητισμού να του δίνουν το παρατσούκλι «Papayasu».

Αργότερα ήρθε ο γιος τους και η επίσημη θρησκευτική τελετή στον ναό Hokkaidō το 2023, με 700 καλεσμένους να γιορτάζουν μαζί τους το ευτυχές γεγονός.

Η Yukina Chiba, πρώην μοντέλο και κόρη παλαιστή, παντρεύτηκε τον Ozeki Takakeisho το 2020, όταν εκείνος είχε ήδη βρεθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Η γνωριμία τους έγινε σε τηλεοπτικό σόου και εξελίχθηκε σε γάμο. Τέσσερα χρόνια μετά, ήρθε και μια λαμπρή δεξίωση στο Palace Hotel στο Τόκιο.

«Μας έφερε κοντά η αγάπη μας για το yakiniku», θυμάται η Yukina, αναφερόμενη στην αδυναμία στα ψητά κρέατα.

Κάποιοι παλαιστές επιλέγουν να κρατήσουν τη ζωή τους μυστική: Ο 33χρονος Shodai Naoya παντρεύτηκε το 2022 και απέκτησε γιο, χωρίς να μοιράζεται λεπτομέρειες. Ο Oshoma Degi, 28 ετών, παντρεύτηκε αεροσυνοδό το 2024, ενώ ο Abi Masatora, 31 ετών παντρεύτηκε το 2020 και απέκτησε κόρη, διατηρώντας τη ζωή του μακριά από τα αδιάκριτα μάτια των θαυμαστών.

Ο Sadanoumi Takashi παντρεύτηκε μια νοσοκόμα που ζούσε κοντά στο σπίτι του και μεγαλώνουν τα τρία παιδιά τους. Ο Gonoyama Toki, 27, παντρεύτηκε μόλις έναν χρόνο μετά τη γνωριμία του με συμμαθήτριά του από το λύκειο, μέλος της ομάδας τζούντο.

Ο 40χρονος Tamawashi Ichiro, γνωστός ως «Σιδερένιος Άνδρας του Σούμο», παντρεύτηκε μια συμπατριώτισσά του το 2012 και έχουν δύο παιδιά. Παρά την δημιουργία οικογένειας, παρέμεινε πιστός στο άθλημα για πάνω από δύο δεκαετίες, αποδεικνύοντας την αφοσίωση και την αντοχή του.

Το μεγάλο τουρνουά Σούμο στο Λονδίνο / Action Images via Reuters / Peter Cziborra

Και φυσικά, δεν λείπουν και οι ιστορίες χωρισμού: ο Asashoryu Akinori, 45, παντρεύτηκε τον έρωτά του από το σχολείο, χώρισε και παντρεύτηκε ξανά το 2020 χωρίς να μάθει κανείς τίποτα περισσότερο.

Οι πρωταθλητές του σούμο μπορεί να βρίσκονται στο Λονδίνο για τον μεγάλο αγώνα τους στο Royal Albert Hall, αλλά δεν έχασαν την ευκαιρία να απολαύσουν και λίγη… τουριστική ζωή. Ντυμένοι με τις παραδοσιακές τους στολές περπατούσαν στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας, φωτογραφίζοντας το Big Ben, το Μπάκιγχαμ και το Κοινοβούλιο.

«Είμαι χαρούμενος που το σούμο επιστρέφει μετά από τόσα χρόνια», δήλωσε ένας από τους 40 Ιάπωνες αθλητές στο Sky Sports. «Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ και θέλω οι Βρετανοί φίλαθλοι να γνωρίσουν τη μαγεία του σούμο. Πρέπει να έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια από την τελευταία φορά που έγινε τουρνουά στο Λονδίνο».

Πηγή: Newsit.gr