Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς άλλων δύο ομήρων και προειδοποιεί για «σημαντικές καθυστερήσεις»

Δύο φέρετρα με λείψανα ομήρων παρέδωσε το βράδυ του Σαββάτου η Χαμάς σε κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού, που με τη σειρά του τα παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ, όπου μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η μία από τις δύο.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, τα λείψανα ανήκουν στον 54χρονο Ρόνεν Ενγκελ ο οποίος είχε σκοτωθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο κιμπούτζ Νιρ Οζ. Η γυναίκα και οι δύο κόρες του, που ήταν μαζί του, είχαν απαχθεί από την Χαμάς αλλά αφέθηκαν στο πλαίσιο της εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2023.

Αναμένεται και η ταυτοποίηση της δεύτερης σορού. Εάν αποδειχθεί πως και εκείνη ανήκει σε όμηρο της Χαμάς, τότε στο Ισραήλ θα έχουν συνολικά επιστρέψει 12 από τις 28 σορούς των ομήρων.

Χαμάς: Θα καθυστερήσει η παράδοση των λειψάνων των ομήρων

Στο μεταξύ, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων που πρέπει να επιστραφούν στο Ισραήλ κατ' εφαρμογήν της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Η παράταση του κλεισίματος του περάσματος της Ράφα (...) μπλοκάρει την είσοδο του ειδικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τον εντοπισμό των ανθρώπων που έχουν εξαφανισθεί κάτω από τα ερείπια (...) και θα προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάσυρση και την παράδοση των σορών», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαμάς.

Νωρίτερα, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει ότι το πέρασμα της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξετασθεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.

Πηγή: Ethnos.gr