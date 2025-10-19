Χαμάς: «Κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας η άρνηση του Νετανιάχου να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα»

Την έντονη αντίδραση της Χαμάς προκάλεσε η απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου να αρνηθεί το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα, κάτι που σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και «άρνηση» των δεσμεύσεων που ανέλαβε έναντι των μεσολαβητών.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς ανέφερε ότι το συνεχιζόμενο κλείσιμο του περάσματος, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εξόδου των τραυματιών, της εισόδου μηχανημάτων και εξειδικευμένων ομάδων για την ανεύρεση των σορών των ομήρων, θα οδηγήσει σε «καθυστερήσεις στην ανάκτηση και την επιστροφή των σορών».

«Ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου συνεχίζει να επινοεί αδύναμους προσχηματικούς λόγους για να διαταράξει τη συμφωνία και να αποφύγει τις υποχρεώσεις του», ανέφερε χαρακτηριστικά η Χαμάς.

«Καλούμε τους μεσολαβητές και τους εγγυητές της συμφωνίας να λάβουν επείγοντα μέτρα για να ασκήσουν πίεση στην κατοχική δύναμη να ανοίξει αμέσως το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, να την υποχρεώσουν να τηρήσει όλους τους όρους της συμφωνίας και να σταματήσει τα συνεχιζόμενα εγκλήματά της κατά του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

Νωρίτερα το γραφείο το πρωθυπουργού του Ισραήλ ανέφερε ότι το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό επ’ αόριστον.

«Η επαναλειτουργία του θα εξεταστεί με βάση το βαθμό στον οποίο η Χαμάς θα εκπληρώσει το μέρος της συμφωνίας που αφορά την επιστροφή των ομήρων και την εφαρμογή του συμφωνηθέντος πλαισίου», ανέφερε χαρακτηριστικά το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη ανακοίνωση της παλαιστινιακής πρεσβείας στην Αίγυπτο, η οποία ανέφερε ότι το πέρασμα θα άνοιγε τη Δευτέρα.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων επαίνεσε την απόφαση του πρωθυπουργού να κλείσει επ’ αόριστον το πέρασμα της Ράφα.

Η κυβέρνηση «πρέπει να λάβει σκληρή στάση έναντι της Χαμάς και να απαιτήσει την επιστροφή και των 18 [νεκρών] ομήρων χωρίς εξαίρεση, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της», αναφέρει το Φόρουμ σε ανακοίνωσή του.

«Η κυβέρνηση πρέπει να δηλώσει ότι δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας έως ότου επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι, σύμφωνα με το πλαίσιο του Τραμπ», συνεχίζει η ανακοίνωση.

