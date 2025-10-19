Ουκρανία: Ξεκίνησαν οι εργασίες για ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την έναρξη της εισβολή στην Ουκρανία.

Ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, σχεδόν έναν μήνα μετά το πλήγμα που τον άφησε εκτός δικτύου. Η επιστροφή συνεργείων στην περιοχή κατέστη δυνατή χάρη σε μια εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, σε μια από τις πιο επικίνδυνες ζώνες του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, οι επισκευές αναμένεται να διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα, ενώ ο σταθμός εξακολουθεί να λειτουργεί με γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για να διατηρεί ψυχρά τα συστήματά του και να αποτρέψει τυχόν πυρηνικό ατύχημα.

«Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αποκατάσταση των γραμμών ηλεκτροδότησης» γύρω από τις εγκαταστάσεις, ανέφερε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. «Οι επισκευές αναμένεται να διαρκέσουν περίπου μια εβδομάδα», γνωστοποίησε αργότερα ο ΔΟΑΕ σε άλλη ανακοίνωση.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 αποσυνδέθηκε από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για δέκατη φορά και αυτή είναι η μεγαλύτερη περίοδος κατά την οποία ο πυρηνικός σταθμός βρίσκεται εντελώς αποκομμένος από εξωτερικό δίκτυο ηλεκτροδότησης μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Επί του παρόντος, ο σταθμός εξαρτάται από επτά γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και την ψύξη των έξι αντιδραστήρων του. Ο ΔΟΑΕ διαβεβαιώνει πως οι γεννήτριες παρέχουν την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας στον σταθμό και ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ήταν «υπό έλεγχο», ύστερα από ανησυχητικές δηλώσεις του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται ότι διακινδυνεύουν μια πυρηνική καταστροφή με πλήγματα στην περιοχή όπου βρίσκεται η μονάδα, και έχουν επιρρίψει η μία στην άλλη την ευθύνη για την αποσύνδεση του σταθμού από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.