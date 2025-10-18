Υπόθεση Επστάιν: Δημοσιοποίηθηκαν τα αρχεία πτήσεων - Ποιοι διάσημοι έμπαιναν στο αεροπλάνο του

Σύμφωνα με τα έγγραφα, στις λίστες επιβατών του ιδιωτικού αεροσκάφους του Έπσταϊν εμφανίζονται ο πρίγκιπας Άντριου, ο Μπιλ Γκέιτς, ο δημοσιογράφος Γουόλτερ Κρόνκαϊτ και ο επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον

Η επιτροπή εποπτείας της βουλής των αντιπροσώπων των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα τα αρχεία πτήσεων του Τζέφρι Έπσταϊν, μαζί με τα πρακτικά της κατάθεσης του πρώην ομοσπονδιακού εισαγγελέα Άλεξ Ακόστα, ο οποίος είχε διαπραγματευτεί τη συμφωνία που του επέτρεψε να αποφύγει ομοσπονδιακές κατηγορίες το 2008.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, στις λίστες επιβατών του ιδιωτικού αεροσκάφους του Έπσταϊν εμφανίζονται ο πρίγκιπας Άντριου, ο Μπιλ Γκέιτς, ο δημοσιογράφος Γουόλτερ Κρόνκαϊτ και ο επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον. Κανείς από αυτούς δεν κατηγορείται για οποιαδήποτε παρανομία.

Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον αναφέρεται επίσης σε αρκετές πτήσεις, μεταξύ των οποίων και μία το 2002, όταν ταξίδευε με πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν προκύπτει κάποια κατηγορία.

Ο Άλεξ Ακόστα, ως εισαγγελέας της νότιας περιφέρειας της Φλόριντα, είχε βοηθήσει τον Έπσταϊν να εξασφαλίσει συμφωνία με τις αρχές: Να δηλώσει ένοχος σε πολιτειακές κατηγορίες, να εκτίσει ποινή 13 μηνών και να εγγραφεί ως δράστης σεξουαλικού εγκλήματος, αποφεύγοντας ομοσπονδιακή δίωξη.

Στην κατάθεσή του, ο Ακόστα εξήγησε πως η υπόθεση παρουσίαζε σοβαρές δυσκολίες, καθώς αρκετά θύματα αρνούνταν να καταθέσουν ή άλλαζαν τις μαρτυρίες τους. «Η εκτίμησή μας τότε ήταν πως ήταν προτιμότερο να μπει ένας δισεκατομμυριούχος φυλακή και να πληρώσει αποζημιώσεις στα θύματα, παρά να ρισκάρουμε μια πλήρη αθώωση», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι οι πολιτειακές αρχές της Φλόριντα ήταν έτοιμες να αφήσουν τον Έπσταϊν ελεύθερο χωρίς ποινή. «Ο πολιτειακός εισαγγελέας ζητούσε αναστολή της δίωξης. Ήταν εντελώς απαράδεκτο. Η φυλάκιση, έστω και σύντομη, έστελνε το μήνυμα ότι τέτοιες πράξεις δεν είναι ανεκτές», είπε.

Ο Ακόστα παραδέχτηκε ότι οι δικηγόροι του Έπσταϊν «έφτασαν πολύ κοντά στη γραμμή του αντιδεοντολογικού», τονίζοντας όμως πως ο ίδιος «αντιστάθηκε στις πιέσεις τους».

Το 2019, όταν υπηρετούσε ως υπουργός εργασίας των ΗΠΑ, υπερασπίστηκε εκ νέου την απόφασή του. «Οι τοπικές αρχές ήταν έτοιμες να τον αφήσουν ελεύθερο χωρίς ούτε μία μέρα φυλακή. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς θεώρησαν αυτό εντελώς απαράδεκτο», ανέφερε τότε.

Ο ίδιος κατέληξε ότι με βάση τα δεδομένα της εποχής, η απόφαση εκείνη παραμένει σωστή. «Σήμερα, δώδεκα χρόνια μετά, γνωρίζουμε περισσότερα και ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Τα θύματα αντιμετωπίζονται πολύ διαφορετικά», σημείωσε.

Πηγή: newsbomb.gr