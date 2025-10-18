Παραλίγο τραγωδία με αεροπλάνο που κινδύνευσε να συντριβεί στη θάλασσα

Σε τραγωδία παραλίγο να καταλήξει πτήση από την Κατάνια της Ιταλίας προς το Αμμάν της Ιορδανίας, καθώς το αεροσκάφος που την εκτελούσε, κινδύνευσε να συντριβεί στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει η Corriere della Sera, ένα αεροσκάφος της low cost αεροπορικής εταιρείας Air Arabia έχασε ύψος αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Κατάνια, φτάνοντας σε απόσταση περίπου εξήντα μέτρων από τη θάλασσα και με ταχύτητα άνω των 480 χιλιομέτρων την ώρα.

Το αεροσκάφος ανέβηκε ξανά γρήγορα, ωστόσο η Ιταλική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Πτήσεων (Ansv) θέλει να διασαφηνίσει το θέμα, ανοίγοντας έρευνα, αφού χαρακτήρισε το συμβάν — που έλαβε χώρα αργά το βράδυ της 20ής Σεπτεμβρίου — ως «σοβαρό περιστατικό».

Προς το παρόν δεν είναι σαφές γιατί το αεροσκάφος – ένα Airbus A320 χωρίς επιβάτες, με δύο πιλότους και τέσσερις αεροσυνοδούς, που είχε προορισμό το Αμμάν της Ιορδανίας – ακολούθησε «ανώμαλη» πορεία με τόσο υψηλή ταχύτητα.

Αυτό που είναι σίγουρο, σύμφωνα με την ANSV, είναι ότι λίγο μετά την απογείωση «ενεργοποιήθηκε ένα μήνυμα GPWS (Ground Proximity Warning System) pull up» (Το GPWS είναι το σύστημα που εκπέμπει συναγερμό σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης με το έδαφος).

