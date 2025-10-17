Μνήμες φρίκης: Ξεκινά η δίκη της 27χρονης που βίασε, δολοφόνησε, διαμέλισε και μετέφερε σε βαλίτσα τη 12χρονη Λολά

Πριν από τρία χρόνια το Παρίσι είχε παγώσει όταν αποκαλύφθηκε η άγρια δολοφονία μιας μικρής μαθήτριας, της 12χρονης Λολά, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της με τα πόδια από το σχολείο.

Η σοκαριστικής βίας δολοφονία του κοριτσιού με δράστιδα μία άνεργη, άστεγη και χωρίς έγγραφα νόμιμης παραμονής στη Γαλλία γυναίκας είχε προκαλέσει στη χώρα πολιτική κόντρα, που σήμερα, ενόψει της δίκης, αναβιώνει.

Στο εδώλιο του κακουργιοδικείου του Παρισιού πρόκειται να καθίσει η 27χρονη Νταμπιά Μπενκιρέντ, άνεργη και άστεγη τη στιγμή που διέπραξε την ειδεχθή δολοφονία της μικρής Λολά. Η 27χρονη είναι Αλγερινή και βρισκόταν στη Γαλλία χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ενώ φιλοξενούνταν στο σπίτι της αδελφής της σε προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι βασάνισε, βίασε, σκότωσε και διαμέλισε το κοριτσάκι πνίγοντάς το και ότι έφτασε στο σημείο να πιει το αίμα της, ενώ στη συνέχεια έβαλε το πτώμα της σε βαλίτσα και το περιέφερε στο Παρίσι μετακινούμενη με τα πόδια και με ταξί. Αργότερα, η 27χρονη πέταξε την πλαστική βαλίτσα μέσα στην οποία είχε τοποθετήσει το πτώμα της 12χρονης Λολά Νταβιέτ, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του παιδιού, σε εργατική πολυκατοικία του 19ου διαμερίσματος του Παρισιού όπου η μητέρα της εργαζόταν ως θυρωρός.

Η πολιτική κόντρα που είχε ξεσπάσει προ τριετίας, και αναβιώνει τώρα, είχε στο επίκεντρο το γεγονός ότι η Μπενκιρέντ όχι μόνο δεν είχε έγγραφα νόμιμης παραμονής στη Γαλλία αλλά είχε εκδοθεί σε βάρος απόφαση για απέλαση που παρέμενε ανεκτέλεστη επί δύο μήνες.

Η αποτρόπαιη δολοφονία που είχε συγκλονίσει τη Γαλλία είχε συμβεί μια Παρασκευή του Οκτωβρίου πριν από τρία χρόνια. Συγκεκριμένα, στις 14 Οκτωβρίου 2022, λίγο μετά τις 3μμ. η μικρή Λολά Νταβιέτ επέστρεψε με τα πόδια στο σπίτι από το γυμνάσιο όπου φοιτούσε σε πολύ κοντινή απόσταση από την πολυκατοικία της.

Η κάμερα ασφαλείας του κτιρίου έχει καταγράψει την είσοδο της Μπενκιρέντ και τη συνάντησή της με τη Λολά λίγο μετά τις 3μμ μπροστά από την πολυκατοικία.

Πολύ λίγη ώρα αργότερα, οι γονείς της μικρής σήμαναν συναγερμό καθώς η 12χρονη δεν αργούσε ποτέ. Μιάμιση ώρα μετά την πρώτη καταγραφή από την κάμερα ασφαλείας, η Μπενκιρέντ καταγράφηκε εκ νέου στην είσοδο έχοντας γύρω της βαλίτσες μεταξύ των οποίων και τη μεγάλη πλαστική βαλίτσα μέσα στην οποία αποδείχθηκε ότι έκρυβε το πτώμα του κοριτσιού.

Μετά τη σύλληψή της, και αφού εξετάστηκε από ψυχολόγους και ψυχιάτρους που έκριναν ότι παρά τη σύγχυση που εμφάνιζε ως προς την αφήγηση και την κατανόηση των πράξεών της, είναι σε θέση να δικαστεί και δεν της αναγνωρίζεται το "ακαταλόγιστο", η Μπενκιρέντ κρατείται υπόδικη στη φυλακή Φρεν στα νότια του Παρισιού.

Για την πράξη της είχε επικαλεστεί διαφορές που είχε με τη μητέρα του παιδιού η οποία δεν της επέτρεπε να εισέρχεται στην πολυκατοικία.

Η πολιτική κόντρα

Το 2022, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν είχε κατηγορήσει τη γαλλική κυβέρνηση για πολιτική αδυναμία στο μεταναστευτικό ενώ στην ίδια γραμμή ήταν και η κριτική του συντηρητικού κόμματος των Ρεπουμπλικανών.

Ο αντίλογος από πλευράς γαλλικής κυβέρνησης, ήταν ότι εκμεταλλεύονταν τον τραγικό θάνατο ενός 12χρονου κοριτσιού και έκαναν "μικροπολιτικά παιχνίδια γύρω από το φέρετρο της Λολά".

Τρία χρόνια μετά, με το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία να είναι ακόμη πιο ρευστό και την πολιτική αστάθεια να προκαλεί προβληματισμό για το πώς θα κυλήσει το υπόλοιπο της προεδρίας Μακρόν, η δίκη της δολοφόνου της Λολά δίνει λαβές για νέα σφοδρή κριτική από την ακροδεξιά στο θέμα του μεταναστευτικού και της ασφάλειας των πολιτών.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει μία εβδομάδα ενώ η 27χρονη Αλγερινή είναι αντιμέτωπη με ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Πηγή: thetoc.gr

