Βαριά σκιά στην οικογένεια Σουμάχερ: Ποιος είναι ο φίλος του γιου του που κατηγορείται για βιασμό νοσοκόμας

Γνωστό έγινε και επισήμως το όνομα του οδηγού αγώνων ταχύτητας από την Αυστραλία που κατηγορείται για τον βιασμό μίας νεαρής νοσοκόμας, εργαζόμενης στο ιατρικό τιμ που φροντίζει τον Γερμανό πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 Μίκαελ Σουμάχερ στην έπαυλή του στην Ελβετία.

Η δίκη είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει το πρωί της Τετάρτης, 15 Οκτωβρίου στο δικαστήριο της Νιον της Ελβετίας, ωστόσο, ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ενώ εδώ και μερικούς μήνες έχουν χαθεί τα ίχνη του. Στην πρώτη συνεδρίαση του δικαστηρίου έγινε όμως, δημόσια γνωστό το όνομά του. Πρόκειται για τον Αυστραλό περουβιανής καταγωγής Τζόι Μόσον, ο οποίος παρότι αρχικά συνεργαζόταν με τις ελβετικές αρχές, η στάση του έχει πλέον αλλάξει.

Ωστόσο, χάρη στην ειδική συμφωνία για δικαστική συνδρομή που υπάρχει μεταξύ Ελβετίας και Αυστραλίας, θεωρείται πολύ πιθανόν ότι ο 29χρονος οδηγός αγώνων θα υποχρεωθεί να ταξιδέψει στη Νιον για να δικαστεί.

Το 2024 είχε ταξιδέψει από την Αυστραλία για να εμφανιστεί ενώπιον Ελβετού εισαγγελέα και να καταθέσει. Σε εκείνη την κατάθεση είχε υποστηρίξει ότι είχαν συναινετική επαφή και έκτοτε δεν έχει καταστεί εφικτό να εντοπιστεί.

Ο Τζόζεφ Τέρι Μόσον, γεννημένος τον Μάρτιο του 1996 στο Σίδνεϊ, ασχολήθηκε με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από πολύ νεαρή ηλικία, ενώ έφτασε να αναδειχθεί πρωταθλητής Αυστραλίας στο πρωτάθλημα S5000. Εκτός από την πολύ σοβαρή κατηγορία για βιασμό με την οποία είναι αντιμέτωπος στην Ελβετία, στον Μόσον έχει επιβληθεί ποινή τριετούς αποκλεισμού από τους αγώνες μέχρι τον Μάιο του 2026 για παραβίαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ.

Η γυναίκα, που εργαζόταν για την οικογένεια Σουμάχερ και είναι σήμερα περίπου 30 ετών, έχει καταγγείλει ότι βιάστηκε από τον Αυστραλό οδηγό αγώνων ταχύτητας μέσα στην έπαυλη του Γερμανού πρωταθλητή στην πόλη Γκλαν της Ελβετίας, το 2019.

Ο κατηγορούμενος ανήκει στο φιλικό περιβάλλον του γιου του Σουμάχερ, τον 26χρονο Μικ, ο οποίος είναι επίσης οδηγός αγώνων με σημαντικές επιτυχίες.

Η γυναίκα υπέβαλε τη μήνυση κατά του Αυστραλού οδηγού δύο χρόνια μετά τον καταγγελλόμενο βιασμό.

Σύμφωνα με ελβετικό δημοσίευμα, στη μήνυση της καταγγέλλουσας τα γεγονότα περιγράφονται χωρίς πολλές λεπτομέρειες σε ένα έγγραφο που δεν ξεπερνά τη μιάμιση σελίδα. Ωστόσο, ο τόπος που φέρεται να τελέστηκε ο βιασμός προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο σοκ. Πρόκειται για το σπίτι του Γερμανού πρωταθλητή Μίκαελ Σουμάχερ, που έπειτα από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις, παραμένει νοσηλευόμενος στην κατοικία του χωρίς να γίνονται γνωστές οι ακριβείς συνθήκες της κατάστασης της υγείας του.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι στα τέλη του 2019 η οικογένεια φιλοξενούσε τον κατηγορούμενο ο οποίος διέμενε σε ξενώνα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της έπαυλης. Στις 23 Νοεμβρίου, έπειτα από μια γιορτής με αρκετό αλκοόλ, η εργαζόμενη νοσοκόμα δέχθηκε επίθεση από τον 29χρονο Μόσον που ήταν φιλοξενούμενος του γιου του Σουμάχερ.

Σημειώνεται, ότι η οικογένεια Σουμάχερ δεν αναφέρεται στη μήνυση της νοσοκόμας ούτε και έχει κληθεί κάποιο μέλος της οικογένειας να καταθέσει στο δικαστήριο.

Η 30χρονη νοσοκόμα που εργαζόταν στην έπαυλη ως μέλος του ιατρικού τιμ που κουράρει τον Σουμάχερ βάζει στο κάδρο πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντος.

Ο Μόσον, πριν το καταγγελλόμενο περιστατικό του 2019, είχε κάνει πολλές προσπάθειες να μπει στην ελίτ της Φόρμουλα 1 χωρίς ωστόσο να έχει τις επιδόσεις που απαιτούνταν.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του να ανέλθει στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού προσέγγισε τον Μικ Σουμάχερ με τον οποίο έπαιρναν μέρος στους ίδιους αγώνες και άρχισαν να κάνουν παρέα. Μέσω της κοινωνικής συναναστροφής με τον γιο του Σουμάχερ, άρχισε να δέχεται προσκλήσεις για την έπαυλη στην Ελβετία και να απολαμβάνει τη φιλοξενία της οικογένειας χωρίς να χρειάζεται να επιστρέφει στην Αυστραλία ανάμεσα σε ευρωπαϊκούς αγώνες.

Το βράδυ της 23ης Νοεμβρίου 2019

Το βράδυ της 23ης Νοεμβρίου 2019, το θύμα και ο κατηγορούμενος συναντήθηκαν στην αίθουσα μπιλιάρδου της έπαυλης. Σύμφωνα με το εισαγγελικό βούλευμα με το οποίο ο Αυστραλός παραπέμπεται σε δίκη, η φύση της σχέσης μεταξύ τους δεν ήταν αποσαφηνισμένη.

Κατά την ανάκριση, ο Αυστραλός οδηγός αγώνων υποστήριξε ότι εκείνη τη βραδιά δεν ήταν η πρώτη που είχαν σεξουαλικές επαφές ενώ ισχυρίστηκε ότι η σχέση τους ήταν φιλική. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε ένα άλλο περιστατικό, σε ένα κλαμπ στη Γενεύη, όπου διασκέδαζαν στην ίδια παρέα και κάποια στιγμή είχαν φιληθεί.

Η 30χρονη νοσοκόμα από την πλευρά της, αρνείται ότι είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους οικειότητα και λέει ότι για εκείνη ήταν απλώς ένας οικογενειακός φίλος των Σουμάχερ.

Περιγράφοντας τη μέρα των γεγονότων που καταγγέλλει, η 30χρονη έχει πει ότι η 23η Νοεμβρίου 2019 ήταν μια δύσκολη μέρα στη δουλειά και ότι τελειώνοντας τη βάρδιά της είχε περάσει από την αίθουσα του μπιλιάρδου όπου δύο συνάδελφοί της έπαιζαν με τον Αυστραλό. "Ήταν μία καλή ευκαιρία για αποσυμπίεση", όπως έχει πει. Σε αυτό το κλίμα, άρχισαν να πίνουν κοκτέιλ με βότκα και καθώς περνούσε η ώρα, κατανάλωσαν πολύ αλκοόλ. Η 30χρονη θυμάται ότι είχε αρχίσει να μην μπορεί να σταθεί όρθια και ότι είχε ξαπλώσει στο πάτωμα. Οι συνάδελφοί της πήραν την πρωτοβουλία να τη μεταφέρουν σε ένα από τα δωμάτια στα οποία διέμενε το προσωπικό όταν είχαν νυχτερινές βάρδιες ή πολύ φόρτο εργασίας και δεν έφευγαν από την έπαυλη.

Τελικά, την μετέφεραν μέχρι το κρεβάτι της, για εκείνο το βράδυ, ένας φυσικοθεραπευτής και ο κατηγορούμενος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του φυσικοθεραπευτή, την ξάπλωσαν στο κρεβάτι χωρίς να της βγάλουν τα ρούχα καθώς ήταν ήδη κοιμισμένη. Φεύγοντας, άφησαν ανοιχτό το φως στο μπάνιο που υπάρχει μέσα στο δωμάτιο. Λίγο μετά όμως, ο Αυστραλός οδηγός αγώνων ξαναμπήκε στο δωμάτιο και εκμεταλλευόμενος την κατάστασή της την βίασε δύο φορές. Οι δύο συνάδελφοί της έχουν καταθέσει ότι δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό.

Την επόμενη μέρα, η νεαρή νοσοκόμα είχε βαρύ κεφάλι αλλά δεν θυμόταν τι της είχε συμβεί. Τα σημάδια όμως, πάνω στο σώμα της αλλά και τα ίχνη πάνω στο κρεβάτι όπου είχε κοιμηθεί μαρτυρούσαν τι της είχε συμβεί. Η πρώτη της αντίδραση ήταν να στείλει γραπτό μήνυμα στον Αυστραλό ζητώντας του τον λόγο και κατηγορώντας τον ότι είχε προδώσει την εμπιστοσύνη της.

Η κοπέλα δεν τον πλησίασε ποτέ ξανά και, όπως έχει καταθέσει, προσπάθησε να γυρίσει σελίδα στη ζωή της. Αρχικά, είχε αποφασίσει να τα κρατήσει όλα μέσα της και να μην μιλήσει ποτέ στην οικογένεια Σουμάχερ για την τραυματική εμπειρία που είχε βιώσει, από φόβο να μην χάσει τη δουλειά της.

Τον Ιανουάριο του 2022 όμως, δεν άντεξε άλλο. Στο ελβετικό δημοσίευμα σχολιάζεται ότι το διάστημα που μεσολάβησε από τα καταγγελλόμενα γεγονότα μέχρι τη στιγμή που κατέθεσε μήνυση θεωρείται εύλογο καθώς τα θύματα σεξουαλικής βίας χρειάζονται αρκετό χρόνο για να κατανοήσουν στην πλήρη διάστασή του τι τους έχει συμβεί.

Την ώθηση που χρειαζόταν για να φτάσει μέχρι την πόρτα της Αστυνομίας και να μιλήσει για τον βιασμό της, της την έδωσε η λήξη της συνεργασίας με την οικογένεια Σουμάχερ. Όπως έχει καταθέσει, λίγες εβδομάδες πριν πάρει την απόφαση να κινηθεί δικαστικά, απολύθηκε. Η ίδια σημειώνει ότι η απόλυσή της έγινε μετά από μία επίσκεψη του κατηγορούμενου.

