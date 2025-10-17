Νέο πλήγμα των ΗΠΑ σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την Πέμπτη νέο πλήγμα κατά ναρκοπλοίου στην περιοχή της Καραϊβικής, με αποτέλεσμα να υπάρξουν επιζώντες ανάμεσα στο πλήρωμα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters από Αμερικανό αξιωματούχο.

Η ίδια πηγή, η οποία μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό, το οποίο μέχρι στιγμής δεν είχε δημοσιοποιηθεί. Το Πεντάγωνο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της υπόθεσης.

Aπό τις αρχές Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πέντε αμερικανικά πλήγματα αυτής της φύσης, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα. Η νομιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ξένα ή διεθνή ύδατα, χωρίς οι ύποπτοι να συλληφθούν ή να ανακριθούν, τελεί υπό αμφισβήτηση.

Πηγή: ertnews.gr