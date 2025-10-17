Έφθασε στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι: «Μετά τη Γάζα, ήρθε η ώρα για τον τερματισμό του πολέμου και στην Ουκρανία»

Την ελπίδα του πως είναι η κατάλληλη στιγμή για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος το μομέντουμ από τη συμφωνία για την ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας.

Λίγες ώρες πριν από την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, για ακόμα ένα τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος έφθασε στην Ουάσινγκτον, τόνισε πως η Μόσχα εμφανίστηκε πρόθυμη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου «μόλις άκουσε για τους (πυραύλους) Tomahawk» που επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο.

«Αύριο έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και αναμένουμε ότι η δυναμική περιορισμού της τρομοκρατίας και του πολέμου, που επιτεύχθηκε στη Μέση Ανατολή, θα βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, ούτε στη συμφωνία τους να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον.

«Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά μόνο η ειρήνη και η αξιόπιστα εγγυημένη ασφάλεια – και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις το συντομότερο δυνατό», έγραψε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σε μια στιγμή αυξανόμενης έντασης, ο Ζελένσκι θα έχει κρίσιμες συνομιλίες με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την προμήθεια όπλων, ανάμεσά τους και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, τύπου Tomahawk.

Η πιθανή παράδοση των Tomahawk, όπλων με βεληνεκές ικανό να πλήξει στόχους βαθιά εντός ρωσικού εδάφους, θα μπορούσε να αλλάξει τους συσχετισμούς στο πεδίο, αλλά και να προκαλέσει νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας.

Πηγή: ertnews.gr