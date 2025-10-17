Απίστευτο τροχαίο στο Τενεσί: Ανήλικη μεθυσμένη οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό της σε υπνοδωμάτιο

Η έφηβη οδηγός φαίνεται να οδηγούσε με ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα

Μία ανήλικη μεθυσμένη οδηγός, η οποία σύμφωνα με τους γείτονες οδηγούσε με ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα, έσπασε το λαιμό της όταν το αυτοκίνητό της έπεσε πάνω στην οροφή του υπνοδωματίου μίας οικίας στο Τενεσί, αποφεύγοντας ευτυχώς τη γυναίκα που ήταν στο σπίτι.

Η Τζένιφερ Πίτμαν γλίτωσε ως εκ θαύματος χωρίς τραυματισμούς, αφού είχε βγει από την κρεβατοκάμαρά της λίγα λεπτά προτού ένα αυτοκίνητο — που φέρεται να οδηγούσε η μεθυσμένη έφηβη Έβελιν Σις — βγει από το δρόμο, χτυπήσει ένα ανάχωμα και συντριβεί στη στέγη του μονοκατοικίας της στο Νάσβιλ γύρω στις 8 το πρωί της Κυριακής.

«Εδώ είναι ένα αυτοκίνητο που έπεσε κατακόρυφα. Πρέπει να έτρεχε, θα έλεγα, με 100 μίλια την ώρα, ανεβαίνοντας τον δρόμο», είπε ο γείτονας Στίβεν Μπάρις στο WSMV.

«Ήταν ηλίθιο», είπε.

Το σπίτι υπέστη σημαντικές ζημιές από τη σύγκρουση. Οι φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος δείχνουν το πίσω μέρος του αυτοκινήτου να προεξέχει κάθετα από την οροφή.

Το αυτοκίνητο έπεσε μέσα στο υπνοδωμάτιο της μονοκατοικίας.

Η Πίτμαν είπε στο WKRN ότι η οδός Smith Springs Road είναι γνωστή για την επικίνδυνη οδήγηση, όπου οι ταχύτατοι οδηγοί «χρησιμοποιούν τη μεσαία λωρίδα ως πίστα αγώνων».

Το όχημα υπέστη σημαντικές ζημιές.

«Έχουμε ένα αστείο που λέμε: «Ποιος θα χτυπηθεί πρώτος μετωπικά όταν στρίβει στην είσοδο του σπιτιού μας;» Τόσο άσχημα είναι τα πράγματα, οπότε σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι», προειδοποίησε.

Ο Μπάρις, ο οποίος ζει στη γειτονιά εδώ και 25 χρόνια, δεν εξεπλάγη από το ατύχημα, καθώς έχει αντικαταστήσει το γραμματοκιβώτιό του τουλάχιστον τρεις φορές μετά από συγκρούσεις με αυτοκίνητα.

Το υπνδοωμάτιο καταστράφηκε από την είσοδο του αυτοκινήτου.

Η Σις νοσηλεύτηκε με σπασμένο λαιμό μετά το ατύχημα, ενώ ένας επιβάτης υπέστη ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Μητροπολιτικής Περιοχής της Νάσβιλ.

Κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κατανάλωση αλκοόλ κάτω των 21 ετών, οδήγηση χωρίς άδεια και απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο.

Οι γείτονες και οι τοπικοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει από την αστυνομία να περιπολεί στην περιοχή για να περιορίσει την επικίνδυνη υπερβολική ταχύτητα.

