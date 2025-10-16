Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη: «Η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία»

Για μια «πολύ παραγωγική» επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε λόγο ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας άλλη μία σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι συμφώνησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να υπάρξει μια συνάντηση, την επόμενη εβδομάδα, των «κορυφαίων συμβούλων» τους.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο ήταν «παραγωγική» και συμφωνήθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των δύο ηγετών στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

«Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία ήταν πολύ παραγωγική. Ο Πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μεγάλο επίτευγμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ήταν όνειρο για αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία», έγραψε ο Τραμπ.

Και συνέχισε: «Ο Πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για την ενασχόλησή της με τα παιδιά. Ήταν πολύ ευγνώμων και είπε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Αφιερώσαμε επίσης πολύ χρόνο συζητώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία».

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ κράτησε περισσότερες από δύο ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας σε αυτές τις πρώτες επαφές θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Από τη ρωσική πλευρά, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν Κίριλ Ντμιτρίεφ σχολίασε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ήταν «θετική και παραγωγική» και «έθεσε με σαφήνεια τα επόμενα βήματα».

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για τελευταία φορά στις 15 Αυγούστου, σε μια στρατιωτική βάση στην Αλάσκα. Εκείνες οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε καμία απτή προοπτική για τη διευθέτηση του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το Κίεβο ζητά από τις ΗΠΑ να του προμηθεύσει πυραύλους Τόμαχοκ, κάτι που θα του επέτρεπε να πλήττει στόχους σε μεγάλο βάθος εντός του ρωσικού εδάφους. Η Μόσχα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα θεωρούσε «κλιμάκωση» την παράδοση τέτοιων όπλων στο Κίεβο και ότι θα επηρέαζε στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι πύραυλοι Τόμαχοκ θα είναι το «βασικό θέμα συζήτησης» στην αυριανή συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι. Έκανε επίσης αναφορά στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, την ώρα που οι Ουκρανοί φοβούνται ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν άλλον έναν χειμώνα χωρίς ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση.

Μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει με σαφήνεια ποιες είναι οι προθέσεις του. Η Ουκρανία «θέλει να περάσει στην επίθεση, θα πάρω μια απόφαση για το θέμα» είπε την Τετάρτη. Την Κυριακή σχολίασε ότι η χρήση πυραύλων Τόμαχοκ από την Ουκρανία θα συνιστούσε «ένα νέο επιθετικό στάδιο».

Πρόσφατα, προς γενική έκπληξη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο, χαιρετίζοντας την αντίσταση που έχει προβάλει μέχρι σήμερα. Ορισμένοι παρατηρητές ωστόσο πιστεύουν ότι αυτοί οι έπαινοι μπορεί να υποδηλώνουν πρόθεση απεμπλοκής εκ μέρους του Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που ανέκαθεν δήλωνε ότι έχει «εξαιρετική σχέση» με τον Πούτιν, πρόσφατα άλλαξε τόνο λέγοντας ότι είναι «απογοητευμένος» από τον ομόλογό του. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν έχει ασκήσει σημαντική πίεση στη Ρωσία μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «απλώς δεν θέλει να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ την Τρίτη.

Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες συνομίλησαν με φόντο την αυριανή επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, με θέα την προμήθεια οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών στο Κίεβο, με σημείο αναφοράς τους πυραύλους μεγάλης εμβέλειας cruise τύπου Tomahawk.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα φτάσει στην αμερικανική πρωτεύουσα σήμερα (17.10.2025) για να συναντηθεί με εκπροσώπους της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, διευκρίνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος, για να εξακριβώσει πότε θα είναι πραγματικά εφικτές οι παραδόσεις εξοπλισμού.

Πηγή: newsit.gr