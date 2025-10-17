MENU
Τι έχουν κοινό οι πιο ευτυχισμένοι υπάλληλοι στον κόσμο - Απαντά ο CEO που μίλησε με 30.000 ανθρώπους

Δεν είναι μυστικά επιτυχίας ούτε κάποιο προνομιούχο DNA παραγωγικότητας· είναι έξι βαθιές, ανθρώπινες συνθήκες που διαμορφώνουν μια ζωή με νόημα μέσα στον χώρο εργασίας.

