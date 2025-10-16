MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Αποκαλυπτική Κιμ Καρντάσιαν: Μιλά για το διαζύγιο με τον Κάνιε Γουέστ - «Δεν ήμουν ασφαλής οικονομικά και συναισθηματικά»

0
Ανοιχτά για το διαζύγιό της με τον Κάνιε Γουέστ, μετά από οκτώ χρόνια γάμου, μίλησε η Κιμ Καρντάσιαν.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Αποκαλυπτική Κιμ Καρντάσιαν: Μιλά για το διαζύγιο με τον Κάνιε Γουέστ - «Δεν ήμουν ασφαλής οικονομικά και συναισθηματικά»