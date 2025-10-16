«Μόλις την σκότωσα στο τζακούζι»: Το ανατριχιαστικό τηλεφώνημα για δολοφονία 24χρονης με 26 μαχαιριές (vid)

«Μόλις την σκότωσα στο τζακούζι». Με αυτή τη φράση άρχισε η κλήση ενός άνδρα στις Αρχές, λίγα λεπτά αφότου είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τη σύντροφό του στη Σκωτία.

Ο 41χρονος Άρεν Πίρσον, που παραδέχτηκε το έγκλημά του στο τηλεφώνημα, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της 24χρονης Κλερ Λεβέκ, την οποία μαχαίρωσε τουλάχιστον 26 φορές ενώ βρισκόταν μεθυσμένος μέσα σε τζακούζι στο σπίτι της μητέρας του, στα νησιά Σέτλαντ.

Ο Πίρσον σκότωσε την Κλερ στις 11 Φεβρουαρίου του 2024, μέσα σε ένα γκαράζ στο χωριό Σάντνες, και στη συνέχεια τηλεφώνησε στις Αρχές, παραδεχόμενος το αποτρόπαιο έγκλημα. Στην ανατριχιαστική κλήση που δημοσιοποιήθηκε μετά την καταδίκη του, ακούγεται να λέει: «Το όνομά μου είναι Άρεν Πίρσον. Μόλις σκότωσα τη φίλη μου στο τζακούζι, στο γκαράζ του Ρίνγκβιλ.

Τη μαχαίρωσα περίπου 40 φορές, στην καρδιά, στο στήθος, στο πρόσωπο, στον λαιμό και στην πλάτη. Μόλις σκότωσα τη χαζή μου γκόμενα. Την σκότωσα σίγουρα. Για να είμαι βέβαιος, την έπνιξα μετά, αφού τη μαχαίρωσα και τη χτύπησα άσχημα».

Η μητέρα του, Χέιζελ Πίρσον, μπήκε στο γκαράζ λίγο αργότερα και βρήκε την Κλερ σχεδόν αναίσθητη, μέσα σε νερά γεμάτα αίμα. «Το νερό ήταν κόκκινο από το αίμα. Η Κλερ ήταν γεμάτη αίματα, με φρικτά τραύματα στο πρόσωπο. Ο Άρεν δεν έμοιαζε με τον γιο μου – ήταν σαν ζόμπι», είπε αργότερα στους αστυνομικούς.

Η Χέιζελ ανέφερε επίσης πως ο γιος της είχε γίνει «επιθετικός» και «εξαιρετικά βίαιος» τις τρεις εβδομάδες πριν το έγκλημα, ενώ υπέφερε, όπως είπε, από ψυχικά προβλήματα. Ωστόσο, ψυχίατρος που τον εξέτασε κατέληξε ότι δεν έπασχε από καμία ψυχική νόσο.

Αφού κάλεσε την αστυνομία, ο Πίρσον αυτοτραυματίστηκε στον λαιμό με ένα μικρό μαχαίρι κουζίνας, μπήκε στο αυτοκίνητό του και το οδήγησε στη θάλασσα. Επέστρεψε στο σπίτι λίγο αργότερα, όπου και συνελήφθη.

Παρά την ομολογία του στο τηλεφώνημα, ο Πίρσον αρνήθηκε την ενοχή του, ισχυριζόμενος πως η Κλερ είχε αυτοτραυματιστεί. Υποστήριξε ότι εκείνη άρπαξε το μαχαίρι και τον μαχαίρωσε μπροστά του μέσα στο τζακούζι, λέγοντας: «Την είδα να το βυθίζει κοντά στα πλευρά της και να το τραβάει έξω. Με κοίταξε και φάνηκε έκπληκτη που δεν το ένιωσε. Άρχισε να ουρλιάζει. Ίσως να το έκανε τέσσερις ή πέντε φορές».

Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε πλήρως την εκδοχή αυτή.

Η 24χρονη Κλερ είχε μετακομίσει από τον Καναδά για να ζήσει μαζί του στη Σκωτία. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πριν από τον θάνατό της είχε υποστεί μια μακρά περίοδο κακοποίησης από τον Πίρσον.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο έξι λεπτών, που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, η Κλερ του φωνάζει: «Με ξυλοκόπησες στα 24α γενέθλιά μου!», με τον Πίρσον να απαντά: «Το άξιζες όλο και με το παραπάνω. Στάθηκες τυχερή που δεν σου διέλυσα το κεφάλι».

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου, ο δικαστής είπε: «Τραβήξατε βίντεο με το άψυχο σώμα της μέσα στο τζακούζι – βίντεο που αρνηθήκατε ότι είχατε τραβήξει, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να το προβάλει δημόσια κατά τη διάρκεια της κατάθεσής σας. Στο βίντεο ακούγεστε να βρίζετε τους αστυνομικούς φωνάζοντας “Άντε γαμ**ου, γουρούνι!”. Εκείνη τη στιγμή είχατε ήδη συμπιέσει τον λαιμό της και είχατε βυθίσει το κεφάλι και το σώμα της στα αιματοβαμμένα νερά, πνίγοντάς την, όπως παραδεχθήκατε στην κλήση σας στο 999».

Η γυναίκα υπέκυψε σε πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές στον λαιμό και το στήθος, ενώ 19 από τα τραύματα εντοπίστηκαν στο πρόσωπο και τον λαιμό της. Ο Πίρσον καταδικάστηκε ομόφωνα για ανθρωποκτονία και κακοποίηση, με το δικαστήριο να απορρίπτει όλες τις προσπάθειες του να αποποιηθεί την ευθύνη της δολοφονίας.

Πηγή: enikos.gr