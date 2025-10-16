Politico: «Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία ως το 2030»

Στρατιωτικό έγγραφο αναμένεται να παρουσιάσει την Πέμπτη η ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο οι «27» πρέπει να είναι έτοιμοι για πόλεμο με τη Ρωσία.

Το έγγραφο-προσχέδιο που επικαλείται το Politico αναφέρει: «Μέχρι το 2030, η Ευρώπη χρειάζεται μια επαρκώς ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική στάση ώστε να αποτρέπει με αξιοπιστία τους αντιπάλους της, καθώς και να μπορεί να ανταποκρίνεται σε οποιεσδήποτε επιθέσεις».

Το προσχέδιο θα συζητηθεί από τους υπουργούς Άμυνας πριν παρουσιαστεί στις αρμόδιες επιτροπές την Πέμπτη, για να ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα η παρουσίασή του στους ηγέτες των «27».

Ο «Οδικός Χάρτης Ετοιμότητας για την Άμυνα 2030» είναι μια ένδειξη του αυξανόμενου ρόλου της ΕΕ στα στρατιωτικά ζητήματα, «ως απάντηση στον πόλεμο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας και στην ασαφή δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια» αναφέρει το δημοσίευμα.

«Μια στρατιωτικοποιημένη Ρωσία αποτελεί επίμονη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο προβλέψιμο μέλλον» αναφέρει το έγγραφο, το οποίο δημοσιεύθηκε αρχικά από το Bloomberg.

Το 16σέλιδο έγγραφο σημειώνει ότι μεγάλο μέρος των αμυντικών δαπανών «παραμένει σε μεγάλο βαθμό εθνικό, οδηγώντας σε κατακερματισμό, αύξηση κόστους και έλλειψη διαλειτουργικότητας».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει τις κυβερνήσεις να αγοράζουν όπλα από κοινού και θέλει τουλάχιστον το 40% των αμυντικών προμηθειών να γίνεται μέσω κοινών συμβάσεων έως το τέλος του 2027.

Ο οδικός χάρτης θέτει επίσης στόχους ώστε τουλάχιστον 55% των αγορών όπλων να προέρχεται από ευρωπαϊκές και ουκρανικές εταιρείες έως το 2028 και 60% έως το 2030.

Τα κενά σε 9 τομείς που θέλουν να καλυφθούν

Ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕ είναι να καλυφθούν τα κενά δυνατοτήτων της ΕΕ σε εννέα τομείς:

αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα

μέσα υποστήριξης

στρατιωτική κινητικότητα

συστήματα πυροβολικού

τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοάμυνα

πυραυλικά και πυρομαχικά

drones και αντι-drones

χερσαία μάχη

ναυτική άμυνα

Το σχέδιο αναφέρεται και στην «αμυντική ετοιμότητα» και τον ρόλο της Ουκρανίας, η οποία θα είναι βαριά εξοπλισμένη και υποστηριζόμενη, ικανή να αποτρέπει τη ρωσική επιθετικότητα.

Το προσχέδιο αναφέρεται, επίσης, σε τρία βασικά έργα:

-το Eastern Flank Watch, που θα ενσωματώνει χερσαία αμυντικά συστήματα με αντιαεροπορική και αντι-drone άμυνα



-το European Air Shield, για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού συστήματος



-το Defence Space Shield, για την προστασία των διαστημικών περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ.

Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εγκρίνουν αυτά τα τρία έργα έως το τέλος του έτους.

Για να είναι έτοιμη η ΕΕ έως το 2030, τα έργα σε όλους τους τομείς προτεραιότητας πρέπει να ξεκινήσουν στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Έως το τέλος του 2028, τα έργα, τα συμβόλαια και οι χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να είναι σε ισχύ για να αντιμετωπιστούν τα πιο επείγοντα κενά.



Πώς θα βρεθούν τα χρήματα

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι η ΕΕ θα βοηθήσει στην κινητοποίηση έως και 800 δισ. ευρώ για δαπάνες άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος δανείων για όπλα SAFE (150 δισ.), του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Βιομηχανικού Προγράμματος (1,5 δισ.), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, και από το 2027 του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ.

«Τα κράτη-μέλη είναι και θα παραμείνουν κυρίαρχα όσον αφορά την εθνική τους άμυνα» τονίζεται.

Σε αναφορά προς τις χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, το έγγραφο αναφέρει ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι τυφλή απέναντι στις απειλές που προέρχονται από άλλα μέρη του κόσμου», όπως η Μέση Ανατολή και η Αφρική.

Το προσχέδιο τονίζει, επίσης, ότι η ΕΕ θα συντονίζεται στενά με το ΝΑΤΟ.

Πηγή: iefimerida.gr