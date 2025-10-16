ΗΠΑ: Ο Τραμπ έδωσε «πράσινο φως» στη CIA για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA κατά του καθεστώτος Μαδούρο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Η Βενεζουέλα κάνει λόγο για παραβίαση κυριαρχίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Πέμπτη πως έχει ανάψει το «πράσινο φως» στη CIA για διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια σοβαρή κλιμάκωση των πιέσεων που ασκεί η Ουάσινγκτον στην κυβέρνηση του Νικολά Μαδούρο, ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη φύση ή το εύρος των επιχειρήσεων.

Την αποκάλυψη για την εντολή Τραμπ στη CIA σχετικά με τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα έκανε πρώτη η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το Newsweek, η εντολή αφορούσε «covert operations» με στόχο την υπονόμευση προσώπων και δομών που συνδέονται με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Παρόμοιες αναφορές δημοσίευσε και το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση του Τραμπ «ομολογία παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας». Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την παρέμβαση του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε ευθέως τις δηλώσεις, περιοριζόμενος να διευκρινίσει ότι η σημερινή αμερικανική διοίκηση «δεν εμπλέκεται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις».

Το ζήτημα προκάλεσε νέες εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας, σε μια περίοδο όπου οι δύο χώρες επιχειρούν να επαναπροσεγγίσουν μέσω διαλόγου για την άρση οικονομικών κυρώσεων.

