ΗΠΑ: Θρίλερ με το αεροπλάνο που μετέφερε τον Πιτ Χέγκσεθ – Προσγειώθηκε εκτάκτως εξαιτίας ρωγμής στο παμπρίζ

Εκτάκτως στη Βρετανία προσγειώθηκε το αεροπλάνο που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, λόγω μιας ρωγμής στο παρμπρίζ του όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο Χέγκσεθ επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από τις Βρυξέλλες.

All good. Thank God. Continue mission! https://t.co/kCMmfOvHLX — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 15, 2025

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στρατιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, αντιμετωπίζει μηχανικά προβλήματα. Νωρίτερα φέτος, το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον λόγω μηχανολογικού προβλήματος.

Πηγή: newsit.gr