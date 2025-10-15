Σοκάρει το βίντεο με μαχητές της Χαμάς να εκτελούν Παλαιστίνιους για προδοσία (vid)

Έντονη ανησυχία προκαλεί ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Γάζα και φέρεται να δείχνει τη Χαμάς να εκτελεί Παλαιστίνιους που κατηγορούνται ως «συνεργάτες».

Οι σκληρές αυτές εικόνες έχουν προκαλέσει φόβους ότι η συμφωνία ειρήνης που υπεγράφη με πρωτοβουλία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται ήδη σε κίνδυνο.

Στο βίντεο, που διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται άνδρες γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, ενώ ένοπλοι με καλυμμένα πρόσωπα στέκονται από πίσω τους.

Λίγο αργότερα, ακούγονται πυροβολισμοί και οι επτά κρατούμενοι πέφτουν στο έδαφος, ενώ ο όχλος που παρακολουθεί ξεσπά σε ζητωκραυγές φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».

Σύμφωνα με αναρτήσεις που συνοδεύουν το βίντεο, η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Γάζα και οι άνδρες χαρακτηρίστηκαν ως «συνεργάτες». Αν και η αυθεντικότητα του βίντεο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, πηγές αναφέρουν ότι οι δράστες είναι μέλη της Χαμάς.

Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Αίγυπτο, υπό την αιγίδα του προέδρου Τραμπ και διεθνών μεσολαβητών, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η Χαμάς είχε προηγουμένως απελευθερώσει όλους τους ζωντανούς ομήρους που κρατούσε από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, επιστρέφοντας μόνο τέσσερις σορούς από τους 28 ανθρώπους που είχαν χάσει τη ζωή τους στην αιχμαλωσία.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει οργή στο Ισραήλ, καθώς οικογένειες των θυμάτων κατηγορούν τη Χαμάς για παραπληροφόρηση και αθέτηση υποσχέσεων. Αναλυτές προειδοποιούν ότι το βίντεο, εφόσον αποδειχθεί αυθεντικό, ενδέχεται να δείχνει μια προσπάθεια της οργάνωσης να επιβάλει εκ νέου τον έλεγχό της στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του φόβου και της βίας.

Η ειρηνευτική συμφωνία προβλέπει την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τον αποκλεισμό της Χαμάς από τη διοίκηση της περιοχής, η οποία θα περάσει προσωρινά σε μια μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστίνιων τεχνοκρατών.

Πηγή: ieidiseis.gr