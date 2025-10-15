Στοιχεία-σοκ: Τα συντρίμμια της Γάζας γεμίζουν το Σέντραλ Παρκ σε ύψος 12 μέτρων ή χτίζουν 13 γιγάντιες πυραμίδες

Το μέγεθος καταστροφής της Γάζας παραθέτει με γλαφυρό τρόπο η υπηρεσία ανάπτυξης του ΟΗΕ σύμφωνα με την οποία η ποσότητα των ερειπίων θα στοιβαζόταν σε ύψος 12 μέτρων σε όλο το Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης ή θα ήταν αρκετά για την κατασκευή 13 γιγάντιων πυραμίδων στην Γκίζα της Αιγύπτου.

Τα τελευταία δεδομένα του ΟΗΕ που ελήφθησαν από δορυφορικές εικόνες μεταξύ 22 και 23 Σεπτεμβρίου έδειξαν ότι περίπου το 80% όλων των κτιρίων στην πόλη της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές, συμπεριλαμβανομένων περίπου 17.734 κτιρίων που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο Τζάκο Τσιλέρς, ειδικός εκπρόσωπος του διοικητή του UNDP για ένα πρόγραμμα βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους, λέει ότι η τελευταία κοινή εκτίμηση του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι ότι θα χρειαστούν 70 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε τον Σεπτέμβριο και είναι αυξημένο από τα 53 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν εκτιμηθεί τον Φεβρουάριο.

"Οι εκτιμώμενες ζημιές και τα ερείπια, σε ολόκληρη τη Γάζα, ανέρχονται σε περίπου 55 εκατομμύρια τόνους", είπε. "Ένας άλλος τρόπος για να το θέσω, εκτός από το παράδειγμα από το Σέντραλ Παρκ που ανέφερα, είναι ότι ισούται επίσης με 13 πυραμίδες στην Γκίζα".

"Αυτό είναι το μέγεθος και το μέγεθος της πρόκλησης", δήλωσε o Τσίλερς σε συνέντευξη Τύπου του ΟΗΕ μέσω βίντεο από την Ιερουσαλήμ.

Είπε ότι θα χρειαστούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια και τα υπόλοιπα θα χρειαστούν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - πιθανώς δεκαετίες.

ΟΗΕ και Ερυθρός Σταυρός ζητούν το άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης προς τη Γάζα

Ο ΟΗΕ και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ζητούν το άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης προς τη Λωρίδα της Γάζας για να επιτραπεί η μεταφορά επιπλέον ανθρωπιστικής βοήθειας, έπειτα από την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

"Απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχουν ανοίξει όλα τα σημεία διέλευσης στη Γάζα. Αυτήν τη στιγμή αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και αυτό ζητούν οι ανθρωπιστικοί φορείς, ανάμεσά τους και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τις τελευταίες ώρες", δήλωσε από τη Γενεύη ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ Κριστιάν Καρντόν.

Το άνοιγμα πρέπει να υλοποιηθεί "επειγόντως". "Ζητούμε να ανοίξουν όλα τα περάσματα", δήλωσε στο πλευρό του και ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (Ocha) του ΟΗΕ Γενς Λέρκε προσθέτοντας ότι τα περάσματα που καταστράφηκαν στον πόλεμο πρέπει να αποκατασταθούν και να ανοίξουν.

Ο εκπρόσωπος της Ocha ζήτησε δυναμική αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, αλλά τόνισε ότι αυτό δεν εξαρτάται από τους ανθρωπιστικούς φορείς.

"Διαθέτουμε στην περιοχή 190.000 τόνους (προμηθειών) έτοιμους να σταλούν", κυρίως στην Ιορδανία και την Αίγυπτο, εξήγησε.