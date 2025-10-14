Τραμπ σε Χαμάς: Αν δεν αφοπλιστείτε, θα το κάνουμε εμείς γρήγορα και ίσως βίαια

Τι ανέφερε ο Τραμπ για τη στάση των ΗΠΑ σε ενδεχόμενη άρνηση στελεχών της Χαμάς να αφοπλιστεί η οργάνωση.

Μήνυμα στη Χαμάς ότι πρέπει να αφοπλιστεί διαφορετικά θα τους αφοπλίσουν οι ΗΠΑ «γρήγορα και ίσως βίαια» έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο περιθώριο της συνάντησής του στον Λευκό Οίκο με τον Αργεντίνο ομόλογό του Χαβιέρ Μιλέι, έλαβε ενημέρωση από τη Χαμάς, μετά από συνομιλία του με την οργάνωση, ότι θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Ο Τραμπ συμπλήρωσε σύμφωνα με το Sky News ότι οι συνομιλίες έγιναν «μέσω των ανθρώπων μου» στο υψηλότερο επίπεδο.

Επίσης, επισήμανε ότι η Χαμάς «εξόντωσε δύο πολύ κακές συμμορίες» στη Γάζα και «σκότωσε αρκετούς από αυτούς», κάτι που, όπως είπε, «δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα».

«Ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται στη Γάζα για να παραλάβει τα πτώματα των ομήρων»

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ' οδόν προς ένα σημείο συνάντησης στη βόρεια Γάζα για να παραλάβει «αρκετά φέρετρα των νεκρών ομήρων».

Νωρίτερα, η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα ξεκινήσει τη μεταφορά τεσσάρων ακόμη νεκρών ομήρων σήμερα το βράδυ, όπως ανέφερε στο Reuters ένας αξιωματούχος που εμπλέκεται στην επιχείρηση.

Μέχρι στιγμής, τα πτώματα τεσσάρων ομήρων έχουν παραδοθεί στο Ισραήλ, ενώ 24 πτώματα παραμένουν στη Γάζα.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα χρειαστεί χρόνος για να βρεθούν ορισμένα πτώματα κάτω από τα ερείπια στη Γάζα. Ένας εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού προειδοποίησε επίσης ότι ο εντοπισμός των πτωμάτων θα είναι «τεράστια πρόκληση».

«9 νεκροί Παλαιστίνιοι παρά την εκεχειρία»

Την ίδια στιγμή, το Al Jazeera μεταδίδει ότι Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν τουλάχιστον εννέα Παλαιστινίους που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στη βόρεια πόλη της Γάζας και στη νότια Χαν Γιούνις, στην πρώτη σοβαρή παραβίαση από την έναρξη της εκεχειρίας που μεσολάβησε οι ΗΠΑ.

Πηγή: ethnos.gr